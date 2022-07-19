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Mersin Başkonsolosu Mendeli’nin 20 Temmuz Mesajı

19 Temmuz 2022 Salı 16:00
Mersin Başkonsolosu Mendeli’nin 20 Temmuz Mesajı

KKTC Mersin Konsolosu Zalihe Mendeli 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mendeli mesajında “Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe, bağımsızlığa, aydınlığa kavuşturan 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 48’nci yıldönümünü, bir kez daha harekâtın başlangıç noktası olan Mersin’de coşkuyla kutlamaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayım” dedi.

Medenli Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve kabine üyeleri, şehitlere rahmet diledi.

Kıbrıs sorununun 1955’lerde başladığını, Kıbrıs Türkünün 1963’ten 1974’e kadar zulme karşı direndiğini, kimliğine sahip çıktığını, adada onuruyla var olma hakkından vazgeçmediğini ifade eden Mendeli, “Mutlu Barış Harekâtıyla Kıbrıs Türk halkı hürriyetine ve can güvenliğine kavuşmuş, adanın tümüne barış gelmiştir. İkinci harekâtla tesis edilen iki kesimlilik sayesinde ise önce Kıbrıs Türk Federe Devleti ve 1983 itibarıyla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Adada tek eksik kalan çözümdür ve çözümsüzlüğün de yegâne sebebi uluslararası camia tarafından yıllarca şımartılan Rum -Yunan ikilisidir.

Bizler, Kıbrıs Türk Halkı olarak, bugüne kadar, çözüm yolunda üzerimize düşeni iyi niyetle yaptık ancak 1968 yılından beri federasyon temelinde sürdürülen müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Hepinizin bildiği gibi, 2004 yılında Annan Planı’na hayır diyen, 2017’de Crans Montana’da masadan kalkan, 2021’de Cenevre’deki 5+1 gayrı resmi görüşmelerde 1963 zihniyetinden vazgeçmediklerini bir kez daha gözler önüne seren, gücü ve refahı bizlerle paylaşmak istemeyen Kıbrıs Rum tarafı, çözüm yolunu hala daha tıkamaya devam etmektedir. 

Ancak, Kıbrıs Türk tarafının 54 yıldır devam eden bu görüşmelere bir 54 yıl daha tahammül etmesi mümkün değildir. Kıbrıs’ta diniyle, diliyle, kültürüyle farklı eşit statüde iki devletin bulunduğu gerçeğini artık uluslararası camianın kabul etmesi gerekmektedir.

Herkes bilmelidir ki, adada, olası bir çözüm, iki devlet arasında, egemen eşitlik temelinde, iş birliği öngören koşullarda gerçekleşebilir” dedi.

Rumların tüm izolasyon politikalarına rağmen,  KKTC’nin kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Mendeli, “Bugün kendi devletimizin ve şanlı bayraklarımızın çatısı altında huzur ve güven içerisinde, korkusuzca yaşıyorsak, bunu, hiç tereddüt etmeden, canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. O yüzden bıraktıkları emaneti korumak hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 19.07.2022 17:23
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