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Merkezi Cezaevi’nde uyarı grevi...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kamu-Sen dün akşam Merkezi Cezaevi’nde uyarı grevine gitti. .

Merkezi Cezaevi’nde uyarı grevi...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kamu-Sen dün akşam Merkezi Cezaevi’nde uyarı grevine gitti. .

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:29
Merkezi Cezaevi’nde uyarı grevi...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Genel Başkanı Güven Bengihan BRT muhabirine yaptığı açıklamada, Cezaevi çalışanlarının angarya çalıştırılmaması amacıyla bu akşam saat 20.00’den bu sabah saat 09.00’a kadar şok greve girdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kamu-Sen tarafından yapılan grevin bir uyarı grevi olduğunu ifade eden Bengihan, İçişleri bakanlığı ve Maliye bakanlığı ile yapılan tüm iyi niyet çağrısında somut adım atılmaması nedeniyle bu grevi yaptıklarını açıkladı.

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Bengihan, “Cezaevindeki çalışanların gruplardaki sayılarıınn 25’in altına düşmemesi yönünde idari karar olmasına rağmen son haftalarda bu sayının altına düşmesi hem çalışanların hem de mahkumların güvenlik endişesi taşımasına neden olmaktadır”dedi.

Biz defalarca bu konuda hükümeti uyardıklarını ve bu sorunların çözülmesi için ptorokol imzalanmasını istediklerini belirten Bengihan, ancak İçişleri Bakanı’nı böyle bir protokole imza atamayacağını söylemesinin bugüne kadar gösterdikleri iyi niyet kapılarını kapattığını açıkladı.

Merkezi Cezaevi’ndeki bu sorunların çözülmesi için hükümete 27 Ağustos’a kadar süre tanındıklarını belirten Bengihan, sorunlarına çözüm bulunmaması halinde süresiz grev dahil her türlü hukuksal mücadeleyi vereceklerini açıkladı.

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