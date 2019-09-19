banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101127
ALTIN
274.391
DOLAR
5.6991
STERLİN
7.1087
EURO
6.3038
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Bir ay cezaevine gönderildi
BİR AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bulut Akacan cezaevine gönderildi
BULUT AKACAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner307

Merkezi Cezaevi'nde grev devam ediyor

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN), haziran ayında aylık çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırılan Merkezi Cezaevi çalışanlarına alacaklarının sadece yüzde 50’sinin ödenmesi nedeniyle dün başlattığı süresiz grev devam ediyor.

Merkezi Cezaevi'nde grev devam ediyor

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN), haziran ayında aylık çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırılan Merkezi Cezaevi çalışanlarına alacaklarının sadece yüzde 50’sinin ödenmesi nedeniyle dün başlattığı süresiz grev devam ediyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:17
Merkezi Cezaevi'nde grev devam ediyor


KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, TAK’a yaptığı açıklamada, 3 aydır mücadelesini verdikleri ve verilen sözlere rağmen, çalışanların emeklerinin karşılığını alamaması üzerine dün başlattıkları grevin, bu hatalı uygulama düzeltilene kadar devam edeceğini vurguladı.

banner317
Bu konuda 2 kez de uyarı grevi yaptıklarını ve ilgili bakanlarla görüştüklerini hatırlatan Bengihan, çok kısa bir süre önce de kendisinin Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile görüştüğünü ve kendilerine, çalışanların çalıştıkları oranda ödeneceklerini aktardığını ancak buna rağmen çalışanlara alacaklarının yüzde 50’sinin ödendiğini anlattı.
Uyarı grevleri sırasında da gerek Maliye Bakanı gerekse İçişleri Bakanı’nın, çalışanlara görevlerini tamamlamaları, çalıştıkları oranda emeklerinin karşılığını alacakları yönünde söz verdiğini söyleyen Bengihan, “bu hata olamaz, artık güvenimiz kalmadı. Bu hata düzeltilene kadar grev devam edecek” dedi.

Anahtar Kelimeler:
GrevCezaeviKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de Vergi Dairesi Şubesi İle Trafik Dairesinde Uyarı Grevi…
Girne'de Vergi Dairesi Şubesi İle Trafik Dairesinde Uyarı Grevi…
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kktc’de
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kktc’de
Değirmenlik Saray Mahallesi, Dere Islahı, Kutu Menfez Ve İstinat Duvarları Tamamlanıyor
Değirmenlik Saray Mahallesi, Dere Islahı, Kutu Menfez Ve İstinat Duvarları Tamamlanıyor
Çayırova Petrol İstasyonu İle Diner Sanayi Kavşağı Arasındaki Yol  09:00 - 11:00 Saatleri Arasında Trafik Akışına Kapalı…
Çayırova Petrol İstasyonu İle Diner Sanayi Kavşağı Arasındaki Yol  09:00 - 11:00 Saatleri Arasında Trafik Akışına Kapalı…
Hayat Projesinin Açılışı Yarın Bandabuliya’da Yapılacak
Hayat Projesinin Açılışı Yarın Bandabuliya’da Yapılacak
Aydınköy’de Bazı Bölgelere 6 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek
Aydınköy’de Bazı Bölgelere 6 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek
Taçoy: “Davul Benim Sırtımdaysa Nasıl Çalınacağını Ben Bilirim”
Taçoy: “Davul Benim Sırtımdaysa Nasıl Çalınacağını Ben Bilirim”
Devlet Piyangosunda 300 bin TL’lik büyük ikramiye devretti
Devlet Piyangosunda 300 bin TL’lik büyük ikramiye devretti
Başbakan Tatar Ankara'ya gitti...
Başbakan Tatar Ankara'ya gitti...
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı New York'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı New York'a gidiyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim