Merkezi Cezaevi'nde grev devam ediyor

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, TAK’a yaptığı açıklamada, 3 aydır mücadelesini verdikleri ve verilen sözlere rağmen, çalışanların emeklerinin karşılığını alamaması üzerine dün başlattıkları grevin, bu hatalı uygulama düzeltilene kadar devam edeceğini vurguladı.
Uyarı grevleri sırasında da gerek Maliye Bakanı gerekse İçişleri Bakanı’nın, çalışanlara görevlerini tamamlamaları, çalıştıkları oranda emeklerinin karşılığını alacakları yönünde söz verdiğini söyleyen Bengihan, “bu hata olamaz, artık güvenimiz kalmadı. Bu hata düzeltilene kadar grev devam edecek” dedi.