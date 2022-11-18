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Meriçliler Yarın Eylem Yapacak

Meriçliler Yarın Eylem Yapacak

18 Kasım 2022 Cuma 15:15
Meriçliler Yarın Eylem Yapacak

Yeni inşa edilen Ercan Havalimanı için yapılan çift şeritli yol nedeniyle köyün yolunun kapandığını belirten Meriçliler, yarın eylem yapacak. Eylem köy girişinde saat 09.00da başlayacak.

Meriç köylüleri yaptıkları yazılı eylem çağrısında, köylülere alelacele tasarlanmış çözümler sunulduğunu ve Meriç’in girişi olan çıkışı olmayan bir köy haline getirildiğini savundu.

“Hâlbuki bizler köy halkı olarak dönem hükümetlerinden köyümüze alternatif ve başka çıkış yollarının yapılmasını talep etmiştik fakat durum tam aksine gelişerek tek ve çok uzun olan yolumuz maalesef daha da uzun ve tehlikeli hale getirildi”  denilen açıklamaya göre, Meriç köy girişinde saat 09.00’da eylem yapılacağı kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 18.11.2022 15:37
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