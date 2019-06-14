banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90787
ALTIN
253.728
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4042
EURO
6.5887
Kuyumcu soygununda gelişme
KUYUMCU SOYGUNUNDA GELİŞME
Kaçak öğrenci tutuklandı
KAÇAK ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında gelişme! Zanlı sayısı 3’e düşerken olayla ilgili 2 dosya tanzim edildi
KURŞUNLAMA OLAYINDA GELİŞME!
Serbest bırakıldı
SERBEST BIRAKILDI
banner307
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve kapasitesini artırmaya dönük çalışmada beklenmedik sorunla karşılaşıldı

Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve kapasitesini artırmaya dönük çalışmada beklenmedik sorunla karşılaşıldı

14 Haziran 2019 Cuma 18:02
Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve kapasitesini artırmaya dönük çalışmada beklenmedik sorunla karşılaşıldı

ÇALIŞMALAR VE BU TRAFO MERKEZİ’NDEN ELEKTRİK ALAN BÖLGELERDEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİNİN 00:30’A KADAR SÜRMESİ  ÖNGÖRÜLÜYOR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve kapasitesini artırmaya dönük çalışmada beklenmedik sorunla karşılaşıldığını, çalışmaların gece yarısına kadar süreceğini ve söz konusu Trafo Merkezi’nden enerji alan yerleşim yerlerinde zorunlu elektrik kesintinin de 00:30’a kadar uzamasının ön görüldüğünü bildirdi.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüklenici firmanın, Kurum teknik ekiplerinin nezaretinde sürdürdüğü bugünkü çalışmada, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle beklenmedik bir şekilde yeni sistemin  devreye alınamadığı belirtildi ve çalışma nedeniyle elektrik enerjisi temin edilemeyen yöre halkından özür dilendi. 

banner317
Yaşanan teknik sorunların tüm çabaya rağmen aşılamaması ve yeni sitemin devreye alınamaması sonucu Trafo Merkezi’nin önceki şekliyle çalıştırılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, Trafo Merkezi’ni çalışma öncesi duruma getirerek enerjisiz bölgelere yeniden enerji temin etme çalışması yapılacağı kaydedildi.

Ercan Havaalanı ve bölge gelişimini dikkate alarak artan enerji ihtiyacını sağlamaya yönelik Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak çalışma kapsamında bugün 09:00 – 16:00 saatleri arasında söz konusu Trafo Merkezi’nden enerji alan yerleşim yerlerinde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacağı duyurulmuştu. 

Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve mevcut 10 MW trafo kapasitesini aşamalı olarak 50 MW’a çıkaracak proje kapsamında sürdürülen bugünkü çalışmada; Monte edilen 25 MW’lık trafo ve 22 adet fider kesicisinin bağlantıları yapılarak bölgeye bu yeni sistem üzerinden enerji verilmesi öngörülüyor.

Son Güncelleme: 14.06.2019 21:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt Kaymakamı, “Barınağı yıktırırım” dedi!
Güzelyurt Kaymakamı, “Barınağı yıktırırım” dedi!
SÜİB: “Süte yapılan zam imalatçıyı güç durumda bırakacak”
SÜİB: “Süte yapılan zam imalatçıyı güç durumda bırakacak”
43. KKTC Uluslararası Fuarı törenle açıldı
43. KKTC Uluslararası Fuarı törenle açıldı
Tük 17 Haziran Pazartesi Günü Arpa; 24 Haziran Pazartesi Günü İse Buğday Ve Tritikale Alımlarına Başlayacak
Tük 17 Haziran Pazartesi Günü Arpa; 24 Haziran Pazartesi Günü İse Buğday Ve Tritikale Alımlarına Başlayacak
Dikkat Düzeltme!!!
Dikkat Düzeltme!!!
Çalışma Ve Sosyal Güvenlık Bakanı Sucuoğlu, Mağusa, İskele Ve Karpaz Bölgesinde Temas Ve İncelemelerde Bulundu
Çalışma Ve Sosyal Güvenlık Bakanı Sucuoğlu, Mağusa, İskele Ve Karpaz Bölgesinde Temas Ve İncelemelerde Bulundu
Kayıp Şahıslar Komitesi’ne  askeri bölgede yer alan 30 şüpheli gömü yerine giriş izni verildi
Kayıp Şahıslar Komitesi’ne  askeri bölgede yer alan 30 şüpheli gömü yerine giriş izni verildi
Erhürman UBP-HP hükümet programında yer alan AB çatısı altında İki devlet formülü hakkında konuştu
Erhürman UBP-HP hükümet programında yer alan AB çatısı altında İki devlet formülü hakkında konuştu
DAÜ-BİR-SEN iç hizmetler döner sermaye personeli ile uyarı grevi yaptı
DAÜ-BİR-SEN iç hizmetler döner sermaye personeli ile uyarı grevi yaptı
Tatar: “Hep birlikte, ülkenin geleceği ve refahı için çalışmaları sürdüreceğiz”
Tatar: “Hep birlikte, ülkenin geleceği ve refahı için çalışmaları sürdüreceğiz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim