Memur-sen'den duyuru

Sendika Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan açıklamada, “Yarın, 09.00-11.00 saatleri arasında Şht. Necdet Altınok Sokak No:6 Yenişehir Lefkoşa adresinde bulunan Memur-Sen Genel Merkezi’nde ücretsiz PCR testi yapılacaktır” denildi.
Açıklamada ayrıca, aşı yaptırmamış olan vatandaşlara aşılarını yaptırarak, toplumsal korunmaya ve salgın ile mücadeleye katkı koyma çağrısında da bulunuldu.
Sendika Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan açıklamada, “Yarın, 09.00-11.00 saatleri arasında Şht. Necdet Altınok Sokak No:6 Yenişehir Lefkoşa adresinde bulunan Memur-Sen Genel Merkezi’nde ücretsiz PCR testi yapılacaktır” denildi.