Memur-sen'den duyuru

Sendika Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan açıklamada, “Yarın, 09.00-11.00 saatleri arasında Şht. Necdet Altınok Sokak No:6 Yenişehir Lefkoşa adresinde bulunan Memur-Sen Genel Merkezi’nde ücretsiz PCR testi yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, aşı yaptırmamış olan vatandaşlara aşılarını yaptırarak, toplumsal korunmaya ve salgın ile mücadeleye katkı koyma çağrısında da bulunuldu.

