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Memur-sen'den duyuru

Memur-Sen, yarın sabah sendikanın Lefkoşa genel merkezinde ücretsiz PCR testi yapılacağını duyurdu. 

04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:30
Memur-sen'den duyuru

Sendika Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan açıklamada, “Yarın, 09.00-11.00 saatleri arasında Şht. Necdet Altınok Sokak No:6 Yenişehir Lefkoşa adresinde bulunan Memur-Sen Genel Merkezi’nde ücretsiz PCR testi yapılacaktır” denildi.
Açıklamada ayrıca, aşı yaptırmamış olan vatandaşlara aşılarını yaptırarak, toplumsal korunmaya ve salgın ile mücadeleye katkı koyma çağrısında da bulunuldu.

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Son Güncelleme: 04.08.2021 11:42
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