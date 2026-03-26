Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İhtiyat Sandığı Fonu’ndan Maliye Bakanlığı’na verilen borcun geri ödenmesi için bakanlığın derhal takvimlendirme yapmasını talep etti.

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların İhtiyat Sandığı Fonu’ndaki birikimlerinin devlet güvencesinde olması ve iştirakçiler lehine en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bengihan, şu ifadeleri kullandı:

“Geçmiş yıllarda, farklı dönemlerde, İhtiyat Sandığı Fonu’ndan Maliye Bakanlığı’na verilen ve fonun cari+menkul varlık ve senetli+senetsiz alacaklar toplam miktarının yüzde 36.40’ına denk gelen 13 milyar 499 milyon 698 bin 93 TL 92 kuruş tutarındaki borcun geriye ödenmesi için hiçbir ödeme planı ortaya konmamışken, ayrıca İhtiyat Sandığı’na ait olup yandaşlara ve bazı siyasilere peşkeş çekilen onlarca dükkânın taksitleri ödenmezken, iştirakçilerin birikimleri üzerinden popülizm yapılmaktadır.”

Borcun bir an önce geri ödenmesi için Maliye Bakanlığı’nın takvimlendirme yapmasını talep eden Bengihan, emekçilerin birikimlerinin “yandaşlara peşkeş çekilmesine” izin vermeyeceklerini söyledi.

Bengihan, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’ndaki temsiliyet yetkilerini çalışanların birikimlerini koruyup kollamak için kullanacaklarını belirtti.