banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan Saner kirli akaryakıt iddiaları hakkında konuştu
Saner'den açıklama
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli atıldı
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli...
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Yerel seçimlere de müdahale olur...
74'ü yerel 97 pozitif vaka
74'ü yerel 97 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kapat

Medya Etik Kurulu KIB-TES’in basın bildirisinin değiştirilmeden haberleştirilmesini kınadı

Medya Etik Kurulu, “eleştiri sınırını aşan, provokasyon ve nefret söylemi içeren basın bildirilerinin değiştirilmeden haberleştirilmesinin ve yayınlanmasının gazetecilik meslek ilkelerine aykırı olduğunu” vurguladı.

17 Eylül 2021 Cuma 12:15
Medya Etik Kurulu KIB-TES’in basın bildirisinin değiştirilmeden haberleştirilmesini kınadı

Medya Etik Kurulu, yaptığı son toplantısında KUİR-Kıbrıs Derneği’nin şikayetini değerlendirerek, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (Kıb-Tes) Başkanı Himmet Turgut tarafından yapılan basın açıklamasının olduğu şekliyle haberleştirilip yayınlanmasını kınama kararı aldı.
Medya Etik Kurulu, LGBTİ bireyler ve LGBTİ bireylere destek verenlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde cinsel kimlik farklılıklarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Lefkoşa’da da izinli olarak gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’ne ilişkin; “eleştiri sınırını aşan, provokasyon ve nefret söylemi içeren basın bildirisinin hiç değiştirilmeden haberleştirilip, kullanıldığına” dikkat çekti.
Söz konusu bildiride bazı cinsel kimliklerin Helenizm ve Siyonizm ile ilişkilendirilerek, “sapkınlar, genç dimağları zehirleyenler, hastalık yayanlar” gibi ifadelerin kullanıldığı basın bildirisinin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 15., 16. ve 21. maddelerine aykırı olduğunun altı çizildi.

banner341
Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 15. maddesi kapsamında yer alan  “gazeteci, şiddeti haklı gösteren, özendiren, kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapmamalıdır” ilkesi, 16. maddesi kapsamında, “ırka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapmamalıdır” ilkesi ve 21. maddesi kapsamında yer alan, “gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır” ilkesine doğrudan aykırı yayın yapıldığına işaret etti.
Kurul ayrıca, özellikle devlet kurumlarının bu ilkelere uyulması konusuna özen göstermeleri ve haber dili konusunda hassas davranmaları gerektiğini kaydetti.
 


 

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2021 13:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere 8 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 8 saat elektrik verilmeyecek
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli atıldı
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli atıldı
Maliye Bakanlığı ödemeler hakkında bilgilendirdi
Maliye Bakanlığı ödemeler hakkında bilgilendirdi
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Ertuğruloğlu'ndan New York temasları öncesi değerlendirme
Ertuğruloğlu'ndan New York temasları öncesi değerlendirme
KTOEÖS Lefkoşa TMK önünde basın açıklaması yaptı
KTOEÖS Lefkoşa TMK önünde basın açıklaması yaptı
3 Mühendis Odası: “KIB-TEK’e alınan yakıt şartname ile uyumlu değil”
3 Mühendis Odası: “KIB-TEK’e alınan yakıt şartname ile uyumlu değil”
Başbakan Saner kirli akaryakıt iddiaları hakkında konuştu
Başbakan Saner kirli akaryakıt iddiaları hakkında konuştu
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Ombudsman, Teknecik'e sağlanan akaryakıtı denetledi
Ombudsman, Teknecik'e sağlanan akaryakıtı denetledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim