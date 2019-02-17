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Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

17 Şubat 2019 Pazar 08:48
Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında 3 yasa tasarısı var.

Buna göre, Genel Kurul’da Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Tarım Dairesi  (Kuruluş,  Görev ve Çalışma Esasları)  (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin söz konusu iki tasarıya ilişkin raporu görüşülecek.

Genel Kurul’da ayrıca Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de olacak.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanı’nın Hürol Mear'ı Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanı Olarak Atama İşlemine İlişkin Raporu ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu da gündemde yer alıyor.

Son Güncelleme: 17.02.2019 11:51
Anahtar Kelimeler:
Kktc Meclis
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