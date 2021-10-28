Meclis üyesi başkanla fotosunu paylaşarak tepkisini gösterdi

MECLİS ÜYESİ BAŞKANLA FOTOSUNU PAYLAŞARAK TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Ergün YAHAT

Büyükkonuk YDP belediye meclis üyesi Adem Yel aylardır Büyükkonuk belediyesi'nde yaşanan sıkıntıların bir türlü aşılamaması üzerine bölgenin başarılı meclis üyesi Adem Yel belediyede maaşların 3 ay geriden gelip ödenmediğini bunun yanında başkan ile 13 ay önce meclis üyeleri ve muhtarlar ile yapılan toplantıda beldelerdeki sorunların çözüleceği sözü alınmasına rağmen hiç bir gelişme yaşanmadığını bölgemize hiç yatırım yapılmadığını bölgenin her geçen gün geriye gittiğini idda etti.