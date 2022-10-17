banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Birkaç haftalık yakıt kaldı ne yapacaksınız?"
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Uçuşlara yağmur engeli!
Uçuşlara yağmur engeli!
banner404

Meclis'te Tartışma Çıktı

Meclis'te Tartışma Çıktı

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:15
Meclis'te Tartışma Çıktı

Lefkoşa, 17 Ekim 22 (TAK): Cumhuriyet Meclisinde, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman  arasında yaşanan gerginlik üzerine oturuma ara verildi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP milletvekilleri arasında “Meclis’in yönetilmesi ve Töre’nin uygulamaları” konusunda yaşanan tartışma büyüyünce, oturumu yöneten UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oturuma 10 dakika ara verdi.  

Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın eleştirilerine cevap vermek amacıyla söz aldı. Töre, Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın Rum kesiminde Doğu Akdeniz ve Maraş üzerine açıklamalar yaptığını, bu kapsamda hazırlanan mektubun Dışişleri Bakanlığından geldiğini ve yıllardan beri yapılan uygulama gibi bunu imzalandığını anlattı.

Bunun üzerine kendisini dinlemediği gerekçesiyle Erhürman ve CTP Milletvekilleri ile tartışan Töre, “Sizde dinleme lütfu yoktur” dedi. Bunun üzerine “dinlenecek bir şey söyleyin de dinleyelim” cevabı veren Erhürman’a, “Kükreyerek meclisi yönetemezsin, dinlemesini bil, saygılı ol” diyen Töre, Meclis Genel Sekreterinin konuyla ilgili CTP’yi ve milletvekillerinin bilgilendirildiğini kaydetti.  

Bunun mutat bir uygulama olduğunu söyleyen Töre, eleştirilere devam eden CTP’li milletvekillerine “Anayasa Mahkemesi'ne gidin” diye yanıt verdi, bunun üzerine tartışmalar büyüdü.

Töre, Meclis bahçesinde bulunan ve yıpranan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün heykellerinin yenileneceğini, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş heykelinin de yapılacağını ifade ettiği konuşması üzerine “betona harcama” yapıldığı konusunda eleştiriler yükselince tartışma büyüdü. Töre, heykellerin beton olmadığını ve TİKA tarafından hediye olarak yapılacağını ifade etti.

Tartışmalar üzerine Meclis oturumunu yöneten UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oturuma 10 dakika ara verdi.  

(EMR/GÜL) Ek verilecek 

banner360
Son Güncelleme: 17.10.2022 16:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Uçuşlara yağmur engeli!
Uçuşlara yağmur engeli!
"Birkaç haftalık yakıt kaldı ne yapacaksınız?"
"Birkaç haftalık yakıt kaldı ne yapacaksınız?"
Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
TOPLU TAŞIMACILAR "KAPATMA" NOKTASINA GELDİ!
TOPLU TAŞIMACILAR "KAPATMA" NOKTASINA GELDİ!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim