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Meclis'te hükümet programı görüşmesi devam ediyor

Meclis'te hükümet programı görüşmesi devam ediyor

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:30
Meclis'te hükümet programı görüşmesi devam ediyor

CTP Milletvekili Özdil Nami, hükümet programının içeriğin zayıf olduğunu ileri sürerek, “Türkiye bize gönderir, biz dağıtırız” anlayışının hakim olduğunu söyledi.

Kendilerinin ekonomik tedbirler çerçevesinde birçok öneriler hazırladıklarını kaydeden Nami, Türkiye’den hiç kaynak gelememesine rağmen öz kaynaklardan yatırım planları yaptıklarını belirtti.

CTP Milletvekili Nami, hükümet programının görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yeni hükümette yapılan görev dağılımlarına değinerek, Maliye Bakanlığı’na bağlı en önemli dairelerin bakanlıktan alınmasını eleştirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binasının kira süresinin bittiğini dile getiren Nami, binanın yapımı için öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanayi bölgelerine ait arsa dağıtımı için şeffaf kriter oluşturduklarını dile getiren Nami, yeni hükümetin bu yatırımları hangi yolla dağıtacağını sordu.

Hükümet programında yer alan “enerji konusunda devam eden çalışmalar geliştirilecektir” ifadelerini eleştiren Nami, enterkonnekte kablo konusunda hükümetin muhalefet döneminde çok eleştirildiğini fakat bilinmesi gerekenin, enterkonnekte kablosunun tek taraflı bir çalışma olmadığını belirtti.

Akaryakıt alım ihalesine de değinen Nami, AKSA’nın sözleşme tarihi konusunda atılacak adımların açıklanmasını istedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Nami, hükümet programında yazılanların, sürecin ne noktaya geldiğinin hükümet tarafından pek anlaşılmadığını gösterdiğini savundu.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de konuşmsında, hükümet programına “bütünlüklü değil” eleştirisinde bulundu.

Hükümetin 30 sayısını bile bulmadığını dile getiren Şahali, gözlerinin hükümette olacağını ve doğruları alkışlayacaklarını belirterek “Bu yolculukta sizlere eşlik edeceğiz” dedi.

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Hükümet programındaki dil bilgisi hatalarına işaret ederek, bu yanlışları okuyan Şahali, Ulaştırma ve Eğitim Bakanlıklarıyla ilgili bölümün bir nebze daha iyi olduğunu söyledi.

Hükümetin ilk günden itibaren hesap edilmemiş sözcüklerle başlayan çalkantıların devam ettiğini savunan Şahali, hükümetin küçük ortağının, kendini ifade etmeye çalıştıkça daha da kötüye gittiğini kaydetti.

Acil çözüm bekleyen sorunlar bulunduğuna işaret eden Şahali, program içerisinde sosyal devlet çatısı altında yapılacak işerin nasıl yapılacağının merak konusu olduğunu belirtti.

Şahali, kamu reformunun toplumsal ihtiyaç olduğunun yıllarca konuşulduğunu fakat hükümet programında bu konunun da net olmadığını söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde çarpıklıklar olduğu eleştirisinde de bulunan Şahali, Maliye Bakanı’nın maaşların ödeneceği konusundaki açıklamasını eleştirdi.

Mağusa İskele Yeniboğaziçi  imar projesinin nasıl ilerleyeceğini de merak ettiklerini dile getiren Şahali, Temmuz ayında bitirilmesi beklenen projenin nasıl ilerleyeceğini takip edeceklerini kaydetti.

Yurttaşlık konusuna da değinin Şahali, hükümetin bu konuda ortaya koyduğu vizyonun ne olduğunun netleşmesi gerektiğini söyledi.

“Gel al git” yöntemiyle verilen yurttaşlık sisteminden vazgeçilmesini isteyen Şahali, bu konunun geçmişte son derece istismar edildiğine işaret ederek, bu konudaki duruşun hemen şimdi belirlenmesi gerektiğini belirtti. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı hedeflerine ilişkin hiçbir somut önerinin hükümet programında görünmediğini dile getiren Şahali, hükümetin nasıl bir tarım politikası uygulayacağını sordu. Şahali, hükümetin tarım politikasının olmadığını iddia etti.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun mali hesaplarının tekrar hesaplanmasını isteyen Şahali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan Genel Tarım Sigortası, Toprak Ürünleri Kurumu ve Süt Endüstri Kurumu gibi 3 temel ve hayati kurumlara hükümet programında yer verilmesini eleştirdi.

41. hükümetin canı gönülden başarılı olmasını istediğini söyleyen Şahali, hükümetin tek parça vücut bütünlüğü tam olması gerektiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 30.05.2019 17:35
Anahtar Kelimeler:
Kktc Meclis
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