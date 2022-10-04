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Meclis'te Bazı Konular Milletvekillerinin Bilgisine Ve Onayına Sunuldu

Meclis'te Bazı Konular Milletvekillerinin Bilgisine Ve Onayına Sunuldu

04 Ekim 2022 Salı 14:30
Meclis'te Bazı Konular Milletvekillerinin Bilgisine Ve Onayına Sunuldu

Denetim işleviyle yeni dönemin ikinci toplantısını yapan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak bilgiye ve onaya sunuşlar yapıldı.

Bu bölümde ilk olarak “21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen Mersinlik Bölgesindeki orman yangınının çıkış nedeni veya nedenleri ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığının komiteye yeni ek süre verilmesine ilişkin tezkeresi” okunarak onaya sunuldu. Tezkere, oy birliği ile kabul edildi.

Ardından,  “21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen Mersinlik Bölgesindeki orman yangınının çıkış nedeni veya nedenleri ile ilgili Meclis Araştırma Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin tezkeresi” okunarak Meclis’in bilgisine sunuldu. Buna göre, UBP Milletvekili Özdemir Berova Komite Başkanlığına ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin Komite Başkan Vekilliğine oy birliği ile seçildi.

“Avrupa Birliği Uyum Yasası Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Başkan seçimine ilişkin tezkeresi” de okunarak Meclis’in bilgisine sunulurken, bahse konu Komite’nin Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başkan Vekili ise CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu oldu.

Ayrıca, “Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Her Türlü Maaş, 13’üncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemelerle ilgili Emekli Maaşlarından yapılacak kesintiler hakkında Yasa Tasarısının Komiteden Geri Çekilmesine İlişkin Tezkeresi”; “Başbakanlığın 2022 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2022-31.3.2022 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Tezkeresi”; “Başbakanlığın Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesine ilişkin Tezkere”; ve “Başbakanlığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına İlişkin Protokolü” de okunarak bilgiye sunuldu.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarının ardından, güncel konuşmalara geçildi

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Son Güncelleme: 04.10.2022 16:14
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