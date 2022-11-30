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Meclis oturumuna Seçim ve Halkoylaması Yasa Önerisinin Komitede görüşülmesine olanak sağlamak için ara verildi

30 Kasım 2022 Çarşamba 17:09
Meclis oturumuna Seçim ve Halkoylaması Yasa Önerisinin Komitede görüşülmesine olanak sağlamak için ara verildi

Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi'nin görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Önerinin komitede ivedilikle görüşülmesi oy birliği ile kabul edilirken, oturuma, Önerinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesine olanak sağlamak amacıyla 30 dakika ara verildi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 15.00’te toplanan Meclis’te ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisine ilişkin kararı okunarak onaya sunuldu. Önerinin halkın bilgisine sunulmasına gerek olmadığına ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi.

Sonrasında, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi hakkında ivedilik önerisi okundu. UBP grubu ile CTP grubundan bazı milletvekillerinin sunduğu Önerinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, ivediliği alınan Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisinin, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesine olanak sağlamak amacıyla oturuma 30 dakika ara verdi.

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