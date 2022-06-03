Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tamamlandı. 6 saati aşkın toplantıda, vekiller güncel konuşmalar yaparak, özellikle Türkiye ile imzalanan mali protokol ve hükümetin icraatlarına değindi.

Bir sonraki toplantı 6 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya yeniden söz alarak, ülkede kolluk gücünün polis olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu.

Kıbrıs Türk siyasetinin demokrasisinin ekonomisinin ne hale getirildiğini protokol üzerinden gördüklerini ifade eden Derya, 97 tane yabancının gayrimenkul almasının Bakanlar Kurulu’nda olduğunu belirterek, “Hiçbir ülke inşaat sektörü üzerinden kalkınmaz” dedi.

“Kapitalizmin sevdiği doğanın yeşili değil, doların yeşilidir” diye konuşan Derya, tarımsal üretim ve yaşanacak toprak kalmadığını savundu. Derya, “Parsel parsel sattığınız şey yurttur” dedi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “KKTC-TC İlişkileri” konulu konuşma yaptı. Çok zor bir zamandan geçildiğini belirten Şahali, “Her bir hanede korkunç bir ekonomik yıkım yaşanmaktadır” dedi.

KKTC ve TC ile ilişkilerinin olması gereken düzlemde olmadığını savunan Şahali, TC ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokol, seçimlerden sonra kurulan Faiz Sucuoğlu hükümeti programı ve Ünal Üstel hükümetinin hükümet programının tarihlerini sıraladı.

Mevcut hükümet programına yönelik eleştirilerde bulunan Şahali, ekonomik protokolde yer alan emeklilik sisteminin gözden geçirilmesinin neden hükümet programında olmadığını sordu.

“Gerçekten iradesiyle hareket eden bir hükümet midir görev başında?” diye soran Şahali, Atatürk Öğretmen Akademisi mezunlarının doğrudan ilköğretim kurullarına istihdamının sonlanacağının neden hükümet programına yazılmadığını sorguladı.

Toplu İş Sözleşmeleri konusuna da değinen Şahali, bu konunun da neden hükümet programında yer almadığını sordu. Ekonomik protokol ve hükümet programını karşılaştıran Şahali, “Bu riya sürdürülebilir değil” dedi.

“UBP’nin her seferinde anlaşmaları imzaladıktan sonra Türkiye’nin kanatları altına sığındığını” ileri süren Şahali, “Kendinizi hiçleştirerek var olma mücadelesi içindesiniz” iddiasında bulundu. Şahali, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelik eleştirilerde de bulundu.

“İhanet, gaflet, dalalet Kıbrıs Türk halkının şeceresinde yoktur” diyen Erkut Şahali, “Sizlerin, Kıbrıs diye bir meselesi yokken bizim yurt diye bir meselemiz vardı” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türkler olduğu için var olduğunu” söyleyen Şahali, “Bu Meclis Kıbrıs Türk halkının evidir, biz de buranın yılmaz bekçileriyiz, birileri ‘git’ dedi diye gitmeyeceğiz” dedi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk halkının son dönemde ekonomik sıkıntılarla boğuşmaya devam ettiğini dile getiren Uluçay, baş edilemez bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk halkı her saat fakirleşmektedir” diyen Uluçay, TL’nin değer kaybının sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’de enflasyon rakamlarının rekor haline geldiğini belirten Uluçay, KKTC’nin, Türkiye’nin yöntemiyle bununla baş etme şansı olmadığını kaydetti.

Satın alma gücü düştüğü için çarşıdaki cironun düştüğünü belirten Uluçay, daha önce bu konuda nelerin yapılması gerektiğini anlattıklarını ifade etti.

“Yüzde 43 enflasyonla baş başayız” diyen Uluçay, ekonomik protokolü imzalayan ve uygulayacak olan Başbakanların farklı olduğunu belirtti.

KKTC’nin, önünün açılabileceği hamlelere ihtiyacı olduğunu ifade eden Uluçay, daha somut, hızlı, acil eylem planları altında önlemlerin hayata geçirillmesinin gerekli olduğunu söyleyerek, ekonomik protokolü eleştirdi.

Teberrüken Uluçay, “Ülkeye rutin olarak gelmesi öngörülen ancak son dönemde gelmemiş TC yardımlarının gelmesinin sağlanmasının önemli bir adım olabileceğini” belirtti.

Kıbrıs Türk halkının iğneyle kuyu kazdığını dile getiren Uluçay, kısa vadede atılması gereken adımlara odaklanılması gerektiğini kaydetti. “Bile bile lades olmaya gerek yok” diyen Uluçay, yapılamayacak işlerle adım atmanın mümkün olmadığını öne sürdü.

Ekonomik protokolün maddelerine değinerek, eleştirilerde bulunan Uluçay, “Bizim Türkiye’den aldığımız kaynakların kademeli olarak gelmesini sağlamak lazım, kademeli olarak azaltılması için…” dedi. Uluçay, Kıbrıs Türk halkı için kısa vadeli adımların önemli olduğunu söyledi.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “En Önemli Varlığımız Plajlarımız-Temiz mi?” konulu konuşma yaptı.

Dünyanın birçok yerinde çocukların deniz görmeden büyüdüğünü ancak ülkede çocukların doğduğunu andan itibaren Akdeniz’i gördüğünü ifade eden İncirli, ülkenin en büyük değerinin doğal güzellikleri olduğunu belirtti.

“Denizler geleceğimizdir” diyen İncirli, turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu ifade etti. Denizlerin korunması gerektiğini dile getiren İncirli, turizmden gelecek kaynakların tehlikeye atıldığını söyledi.

Ülkede arıtma tesisi sorunu olduğunu ifade eden İncirli, nisan ayındaki analiz raporlarına göre, 40 tane lokasyonun yarısından fazlasının kirlendiğini belirtti. İncirli, belediyelerin, otellerin atıklarını denize boşalttığından haberin olup olmadığını sorguladı.

Deniz mevsimi başlamadan kirlilikle ilgili sıkıntının çözülmesi gerektiğini İncirli, “İnsanları denizden mahrum ediyorsunuz” dedi.

Bunun turistlerin ülkeye gelmek istememesiyle sonuçlanacağı uyarısında bulunan İncirli, önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

Özellikle Gazimağusa, İskele ve Girne belediyeleri, Çevre Koruma Dairesi ve Turizm Bakanı’nı göreve çağıran İncirli, “Bu geleceğe karşı işlenen bir suçtur” dedi.

Geçen sene dalgıçların 30 metrelik görüş mesafesinin 15 metreye düştüğünü söylediğini ifade eden İncirli, Çevre Yasası’nın 17’nci maddesine bir tüzük yapılması gerektiğini belirterek, bunu boş koltuğa bakarak, söylediğini ifade etti.

Kanalizasyonun denize akıtılmasını kabul etmediklerini, bunun düzeltilmesi gerektiğini belirten İncirli, turizmle ilgili mali protokolün içerisinde neredeyse hiçbir şey olmadığı eleştirisinde bulundu.

İncirli, “Hiç kimse zannetmesin ki bu denizler babasının malıdır… Denizler yurttaşlara aittir… Bu denizler hepimizindir” dedi.

Mevsimlik işçi konusuna da değinen İncirli, kalifiye olan olmayan yüzlerce kişinin istihdam edildiğini belirtti. Yasa dışı olarak hemşirelerin mevsimlik işçi olarak çalıştırıldığını ifade eden İncirli, Teşkilat Yasası ile ilgili gerekenin yapılmadığını kaydetti. Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini kaydeden İncirli, devletin yasalarla yönetildiğini söyledi.

“Protokole yazılması mı gerekiyor, KKTC Meclisi’nin yasa yapması için?” diyen soran İncirli, Eczacılar Birliği Yasası’nda yapılması gereken değişikliklerin yıllardır oyalandığını savundu.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise söz alarak, “Bu ülke hepimizin” görüşüne katıldığını ifade etti ve gereken yönetimi ortaya koymakla mükellef olduklarını söyledi.

Bakanlıkta koordinasyon toplantısı yaptıklarını ifade eden Öztürkler, denizlere atıkların akıtılmasından kendisinin de rahatsız olduğunu belirterek, kısa, orta, uzun vadede çalışmaların olacağını söyledi. Öztürkler, konuların takipçisi olacağını söyledi.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, “31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü” konulu konuşma yaptı.

Çok kötü günlerden geçildiğini ancak çağdaş dünyanın birtakım konuları gündeminde tuttuğunu dile getiren Besim, tütün kullanmamanın çok ciddi bir koruyucu sağlık hizmeti olduğunu söyledi.

-“Sigara yasağının en fazla delindiği yerlerden biri Meclis’tir”

Her yıl tütün kullanımına bağlı 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Besim, sağlığın önemini vurguladı. “Ülkede farkındalık yaratmak, zararlarını çocuklara anlatmak zorundayız” diyen Besim, “Sigara yasağının en fazla delindiği yerlerden biri Meclis’tir” eleştirisinde bulundu. Besim, ciddi bir denetim yapılması gerektiğini kaydetti.

Bisiklet kullanmanın daha çok hareket anlamına geldiğini ifade eden Besim, birçok hastalığın hareket ederek, önlenebildiğini söyledi.

Bisiklet kullanımının artırılması gerektiğini belirten Besim, üniversite kampüslerinde bile araba park yeri bulunamadığını kaydetti.

İki konunun da devlet politikası olması gerektiğini vurgulayan Besim, daha sağlıklı, daha çevre dostu bir ülkenin öneminin altını çizdi.

-Öztürkler

Besim’in konuşması ardından söz alan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise, geçmişte bisiklet kullanımının yaygın olduğunu, çocukların okula bisikletle gittiğini ancak bugün çocukların bunu yapamadığını, çarpık kentleşme, nüfus ve araç artışının buna engel olduğunu söyledi.

Bundan dolayı, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’na çok önem verdiklerini dile getiren Öztürkler, orada yapılacak düzenlemelerle belediyelerin kendi öz kaynaklarını kullanarak, toplumun gereksinimlerine cevap vermesi gerektiğini, bu konuda hemfikir olduklarını kaydetti.

Sigara konusunda da Besim’in haklı olduğunu dile getiren Öztürkler, sadece sigara değil, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılık hakkında devlet politikalarının olması, çok daha bilinçli çalışılması gerektiğini vurguladı.

-Çolakoğlu

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “İstikrarla Yangın Büyüyor” konulu konuşma yaptı.

Ülkede her alanda yangının büyüdüğünü dile getiren Çolakoğlu, “mutfakta yangın” olduğunu belirterek, asgari ücretle çalışanların geçim derdine değindi.

Geçitköy’de çıkan yangına işaret eden Çolakoğlu, nefes borusu olacak alanların yandığını söyledi. Çolakoğlu, yangınların, hem kişilerin ihmalinden hem de devletin gerekeni yapmamasından da çıktığını ifade etti.

Çocuklara bırakılacak geleceğin ne olduğunu soran Çolakoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden bakanlığın ne yapacağını da sorguladı.

Devletin ana arterlerde, sorumluluğunda olan yerlerde yapamadığı kuru ot temizliğini yerel yönetimlerin de yapamadığını ifade eden Çolakoğlu, belediyelere aktarılması gereken trafik cezalarının aktarılmadığını belirtti. Çolakoğlu, belediyelerin bütçelerinin de hala onaylanmadığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının elini taşın altına koymasını çok iyi bildiğini dile getiren Çolakoğlu, annesiyle sohbetinden bahsederek, annesinin geçmişte elektriğin olmadığı günleri anlattığını ve “Hala karanlıktayız” dediğini söyledi.

Hükümete çözüm üretemediği eleştirisinde bulunan Çolakoğlu, iki toplumlu komitelerin çevre konusunda ne yaptığını sorguladı. Çolakoğlu, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesin üzerine düşeni görevi yapması gerektiğini belirtti.

-Öztürkler

Çolakoğlu’na yanıt veren İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, belediyeler konusuna değinerek, “Bize düşen görevler vardır” dedi.

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın önemini belirten Öztürkler, ad-hoc komitenin ilk çalışmasını perşembe günü yaptığını belirterek, gelecek hafta da çalışmaların süreceğini söyledi.

-“Önümüzdeki hafta belediyelerdeki yasal süreçle ilgili adım atacağız”

“Önümüzdeki hafta belediyelerdeki yasal süreçle ilgili adım atacağız” diyen Öztürkler, bunlardan birincisinin seçim tarihiyle ilgili yapılacak çalışmalar olduğunu kaydetti.

Belediyelerin bütçesi konusuna da değinen Öztürkler, “Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde, kısa sürede ek bütçenin geleceğini ve ek bütçenin Meclis’e gelmesinin ardından, belediyelerin de devlet katkı payları hayat pahalılığı da dikkate alınıp, düzenlenerek, çok kısa sürede 2022 bütçelerini kullanmaları yönünde atım atacağımızı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

“Bakanlar Kurulu’na, son güncel koşullara göre hazırlanan bütçelerle ilgili bazı belediyelerin bütçelerini sevk ettim” diyen Öztürkler, şunları kaydetti:

“Maliye Bakanlığı ile de iki haftadır görüşmelerimi sürdürüyorum. Bana ifade edilen, ek bütçeyle birlikte hızlı bir şekilde belediyelerin bütçelerine başlanacağı ve devlet katkı paylarının düzenleneceği yönündedir. Ben de bu işin takipçisiyim.”

-Gardiyanoğlu

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, “Yasalar, İçtüzük, Sistemin Yavaşlığı ve Kürsü Dokunulmazlığı Sınırsız mı?” konulu konuşma yaptı.

Geçen hafta Meclis’te Devrim Barçın ve Emrah Yeşilırmak arasında yaşanan tartışmaya değinen Gardiyanoğlu, tartışma sonrasında çıkan haberlere bakıldığında sol tarafı destekleyen basın organlarında Emrah Yeşilırmak, sağ tarafı destekleyen basında ise Devrim Barçın hakkında hakaret boyutunda söylemler olduğunu kaydetti.

Eleştiri yaparken, düşünmek gerektiğini ifade eden Gardiyanoğlu, yazılı ve yazısız kurallardan bahsetti. Özellikle yazısız kurallarda örf ve adetleri öğrendiklerini ifade eden Gardiyanoğlu, Meclis’te kişilerin birbirine hakaret etmesini doğru bulmadığını söyledi. Gardiyanoğlu, “Ben ülkenin seçilmişlerine hiçbir zaman hakaret etmedim” dedi.

“Halkın bizden beklediği uzlaşmak, ötekileştirmek değil” diyen Gardiyanoğlu, 11 yıldır kadük olan e-devlet yasası olduğunu ifade etti. “Bu ülke yangın yeri” diyen Gardiyanoğlu, birlikte hareket etmenin önemini belirtti.

“Hep birlikte takım olmalıyız… Yapıcı her eleştiriyi değil kulağımıza küpe, boynumuza kolye yapmaya hazırız” diyen Gardiyanoğlu, ülkenin hayrına geçecek her yasaya katkı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yazılı sorular ele alındı ve toplantı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 6 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.