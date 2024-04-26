Polis, Taşpınar, Hamitköy ve Gazimağusa’da dün üç yangın meydana geldiğini kaydetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Taşpınar’da, dün saat 04.50’de elektrik trafosunun aşırı yüklenmesi neticesinde meydana gelen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldiği kaydedildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucunda Abdullah Aktoprak’a ait arazi içerisinde bulunan 7 selvi ağacı, 101 narenciye ağacı, damlama sulama lastikleri ve yaklaşık 3 dönüm arazi içindeki kuru otların yanarak zarar meydana geldiği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın devem ettiği belirtildi.

-Otobüsün motorunda yangın çıktı

Öte yandan Hamitköy’de dün gece saat 20.45’te seyir halinde bulunan Ahmet Şimşek yönetimindeki TPF 494 plakalı otobüsün motorunda henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın geldiği kaydedildi.

Yangının otobüs şoförü tarafından yangın söndürücü tüpüyle müdahale edilmek suretiyle söndürüldüğü belirtilen açıklamada, yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Şiddetli rüzgarda elektrik tellerinde yangın

Ayrıca, Gazimağusa'da Çiğdem Sokak’ta dün saat 23.45’te, şiddetli rüzgâr nedeniyle elektrik tellerinin birbirlerine çarpması sonucunda oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu bir şahsa ait ikametgâhın arka kısmında 150 eski araç lastiği, ahşaptan yapılmış kümes, iki ahşap kalas yanak zarar görürken, kümeste bulunan bir horozun da yanarak telef olduğu ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.