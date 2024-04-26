Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun beşinci konferansına katılmak üzere İstanbul’da bulunan Töre’yi Dernek Şubesinde, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Zehra Bilge Eray karşıladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ziyarette yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının en büyük eserinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu, KKTC’nin Atatürk’ün izinde Türkiye ile birlikte ilelebet yaşayacağını söyledi.

Kıbrıs’ta verilen mücadelenin Türkiye’de anlatılmasında Derneğin çalışmalarını yakinen takip ettiğini kaydeden Töre, Kıbrıslı Türklerin kalplerinin her zaman anavatanlarıyla birlikte attığını söyledi. Töre, Türk milletinin Kıbrıs Türk ve Türkiye halkını birleştiren özne olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün istiklalden vazgeçmeyeceğini kaydeden Töre, “Şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Töre’ye temaslarında KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.