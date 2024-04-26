Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Kalkanlı Yaşam Evi bahçesinde fidan dikildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, fidan dikimi etkinliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlık Müdürü Berna Bayur, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile daire yetkilileri ve Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan yaşlılar da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni daha modern bir yapıya kavuşturmak için iyileştirme çalışmaları devam ederken, çevre düzenlemesinde büyük önem verdiklerini belirtti.

- “Kalkanlı Yaşam Evi ihalesi sonuçlandı”

Kalkanlı Yaşam Evi ihalesinin sonuçlandığını duyuran Bakan Gardiyanoğlu, KEİ ofisinin katkıları ile 8 milyon TL’lik ihale şartnamesinin Merkezi İhale Komisyonu’na teslim edildiğini ve kısa sürede ihalenin neticesinin alınarak Kalkanlı Yaşam Evi’nin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının başlayabileceğini kaydetti.

“Tüm gayemiz yaşlılarımıza daha konforlu ve çağdaş bir hizmet vermektir.” diyen Gardiyanoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Ecevit ve Atasayan

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ise konuşmasında, yaşlıların en iyi koşullarda yaşamayı hak ettiğini vurgulayarak, katkı koyanlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atayasan da bir konuşma yaparak, Bakan Gardiyanoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana Kalkanlı Yaşam Evi için ciddi çalışmalar yaptığını söyledi. “Her şeyi devletten beklememek gerekir.” diyen Atasayan, iş insanlarına da çağrıda bulunarak, Kalkanlı Yaşam Evi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

Etkinliğin ardından ilk fidanı Bakan Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evinde kalan yaşlılarla birlikte dikti.