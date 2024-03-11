Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’e, hakkında polis soruşturması olan koalisyon ortağı partilerin milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oy verip vermeyeceklerini açıklama çağrısı yaptı.

Özersay, yazılı açıklamasında, haftalardır hakkında polis soruşturması olan milletvekillerinin dosyalarının Meclise gönderilmesi durumunda dokunulmazlıklarının kaldırılması için tüm siyasi partilerin bugünden evet oyu kullanacaklarını açıklamaya davet ettiklerini hatırlatarak, CTP’nin bu konuda olumlu oy kullanacağını açıkladığını ancak UBP, DP ve YDP’den henüz bir ses çıkmadığını kaydetti.

Özersay “Sayın Ünal Üstel’e çağrı yapıyoruz. Neden mi? Çünkü kendi milletvekili hakkında bir polis soruşturması var ve polise izahat vermekten sürekli kaçıyor, polis sürecini geciktiriyor. Oysa ifade vermese bile bu soruşturma Başsavcılığa dosya olarak gönderilebilir. Başsavcılığın Meclis’e yazı göndermesi durumunda bu dokunulmazlığı ve koalisyon ortakları DP ve YDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma yönünde oy verecekler mi vermeyecekler mi? Ünal bey bir zahmet çıkıp açıklasın” dedi.

Sahte diploma aldığı ve tedavüle sürdüğü gerekçesiyle bir milletvekili hakkında polise şikayette bulunduklarını hatırlatan Kudret Özersay, şöyle devam etti:

“UBP milletvekili iki yıllık bir bölümde okuyup hem iki yıllık hem de dört yıllık iki diploma almıştır. Böyle bir şey mümkün değildir. Güzelyurt’taki üniversitede hiç okumadan, hiç eğitim görmeden dört yıllık bir diploma alması izah edilebilir bir şey değildir. Polis soruşturmaya değer bir şey olmasa bu soruşturmayı ileriye götürmezdi. Bir başka ifadeyle ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kaldı ki bahse konu milletvekili masum olduğunu iddia ediyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına evet oyu vereceğini ve kendi partisinin de evet oyu vereceğini çıkıp bugünden açıklasın ve hem polisimizin hem de Başsavcılığımızın işini kolaylaştırsın.”

Özersay, ilgili milletvekilinin polise gidip izahatta bulunmadığını belirterek, polis kendisinden izahat istediğine göre dosyasında elle tutulur şeyler olduğunu savundu ve “Birileri ‘olay YÖDAK’a sıçradı, gündem değişti, unutuldu’ diye derin bir nefes almış olabilir ama biz unutmadık. Polise şikayet dilekçesini biz verdik o nedenle de kendi yaptığımız şikayeti tabi ki takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.