Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugün Kalkanlı Yaşam Evi’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanma tarihi ile ilgili sorulan bir soru üzerine, Komisyon’un toplanacağı en geç tarihin 18 Mayıs olduğunu söyledi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Gardiyanoğlu, bir televizyon programında Komisyon’un toplanma tarihi ile ilgili açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirterek, Komisyon’un toplanacağı en geç tarihin haziran ayı değil, 18 Mayıs olduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu kararı ile hayat pahalılığının dört ayda bir, yılda üç kez kamu çalışanlarına yansıtılacağını anımsatan Gardiyanoğlu, katıldığı programda asgari ücrete ilişkin işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri olduğunu, ön hazırlıkları yapıldığını söylediğini aktardı.

Gardiyanoğlu, şöyle konuştu:

“Dün canlı yayında 18 Mayıs’a kadar sürem olduğunu söyledim. 18 Mayıs’a kadar hem işçi hem işveren kesimiyle temaslarım devam edecek ve eğer her iki tarafla ortak bir zemine kavuşturabilirsek 18 Mayıs’a kadar bunu sonlandıracağım. Canlı yayında bu cevabımın arkasından gelen diğer bir soru vardı. ‘Bunlar olmasaydı normalde Asgari Ücret Saptama Komisyonu hangi dönemde toplanır?’ diye soruldu. Ben de ilgili programda, ‘Haziran ayı’ şeklinde cevap verdim. Herhalde haberin çözümü ile ilgili bir anlam kargaşası yaşandı ve birçok yerde ‘Bakan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu Haziran’da toplayacak’ diye haber çıktı. Bu doğru değildir. Benim programda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için bahsettiğim en geç tarih 18 Mayıs’tır."