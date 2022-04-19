Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 25 Nisan Pazartesi saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

YEŞİLIRMAK

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Başıboş Köpekler ve Mağdur Olan Hayvancılarımız” konusunda yaptığı konuşmada, kayıt dışı ekonomi konusunda HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın söylediklerine katılmakla birlikte, geçmiş hükümetler döneminde bu konuda hiçbir adım atılmadığını, yeni dönemde bu konuda gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiğini söyledi.

Başıboş köpekler ve mağdur olan hayvancılar konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını ve bu sorunun uzun yıllardır yaşandığına işaret eden Yeişlırmak, bu sorunu çözmenin hem iktidar hem de muhalefetin görevi olduğunu, yerel yönetimlere Avcılık Federsayon’una da görevler düştüğünü kaydetti.

Hayvancıların ciddi mağduriyetleri olduğuna dikkat çeken Yeşilırmak, son yaşanan olayda mağdur olan hayvancının durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Hayvan Refahı Yasası’nın ciddi kapsamı olduğunu belirten Yeşilırmak, yasanın acilen uygulanması gerektiğini vurguladı.

Sorunun sadece bir belediye veya kurumun mücadelesiyle çözülemeyeceğini, köpeğinde çipi olmayan kişilerin ava gidememesi gerektiğini ifade eden Yeşilırmak, bütün belediyelerin köpek tüzüğü yapıp, hayata geçirmesi gerektiğini aktardı.

Bir çok belediyenin hayvan barınağı olmadığına dikkat çeken Yeşılırmak, bunun Belediyeler Reformu kapsamına alınması gerektiğine dikkat çekti.

Yeşiırmak, ilgili kurumların denetim ve kontrölünün önemine işaret etti.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu tür olayların sık sık meydana geldiğini ve üzücü olduğunu ifade ederek, zararın tespit edilmesinden sonra tazmin edilmesi konusunda bir boşluk olduğunu kaydetti.

Avcılık Federasyonu’nun bu konuda bir takım çalışmaları bulunduğunu, bunun için toplantılar yaptıklarını, ancak hayvan barınakları anlamında zaafiyet olduğuna dikkat çeken Oğuz, yardım konusunda yasadaki boşluk nedeniyle ellerinin bağlı olduğunu söyledi.

Bu sorunun bir çözümü olması gerektiğini vurgulayan Oğuz, sorunun kökten çözülmesi için çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Oğuz, kayıt dışı ekonomi konusunda bir takım çalışmalar, ancak ikinci iş konusunda sıkıntılar bulunduğunu, toplumun da bir şekilde bunun bir parçası olduğunu aktardı.

“Yasadaki boşuktan dolayı kayıt dışı ekonomi konusunda kendi insanlarımızla mücadele etmek durumunda kalıyoruz” diyen Oğuz, hak edenden hak ettiği oranda vergi alınması için ciddi bir mücadele gerektiğini, bunun için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AKPINAR

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “KKTC Yükseköğretim Alanı ve Aşılması Gereken Sorunlar” konusunda yaptığı konuşmada, ülke yükseköğreniminin yaşadığı sıkıntılara değinerek yaklaşık 21 üniversitenin hayatına devam ettiğini, yaklaşık 12 üniversitenin de açılmak için beklediğini aktardı.

Ülkede bulunan öğrenci sayısına işaret eden Akpınar, KKTC’nin yüksek öğretim üssüne dönüştüğünü ve bunun KKTC’nin uluslararsı tanınma süreci ve ekonomiye katkılarına değindi.

KKTC üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin üst ihtisaslarına dünyanın en prestijli üniversitelerine devam edebildiklerine dikkat çeken Akpınar, üniversitelerin 145 ülkeden KKTC’ye öğrenci getirildiğini ama bunun çok meşaketli bir süreç olduğunu kaydetti.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının yüksek öğrenimdeki olumsuz etkilerine değinen Akpınar, bu sebeplerden dolayı gerek içsel ve dışsal nedenlerden yaşanacak daralmanın yaratacağı olumsuzluklara işaret etti.

Yüksek öğrenimde kalite odaklılığının sağlanması gerektiğini vurgulayan Akpınar, öğrenci akışının sağlanması için uluslararası pazarlara yönelik etkin çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

KKTC üniversitelerine daha çok öğrenci çekilebilmesi için önerilerini aktaran Akpınar, dünya ülkelerinden ve TC’den gelen öğrenci sayılarında düşüş olduğunu, bu konuda hükümete görevler ciddi düştüğünü kaydetti.

Yüksek Öğretim dış politikasına acilen ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Akpınar, üniversitelerin Rum tarafının saldırılarına da maruz kaldıklarını, bunlarla da mücadele ettiklerine işaret etti.

HAMZAOĞULLARI

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğluları’nın, “UBP’nin Sözde Belediyeler Reformundaki Kriterler” konusunda yaptığı konuşmada, birkaç hafta önce Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun elektrik zammının geri alınabileceğini söylediğini anımsatarak, söylenenlerle yapılanların çeliştiğine işaret etti.

Belediyelerin birleştirilmesi konusunda görüşlerini aktaran Hamzaoğulları, reform adı altında getirilen kriterleri işaret etti.

Önce 12 belediye yapılacağının söylendiğini, ardından Gönyeli’den vazgeçilerek, sayının 13 olduğunu aktaran Hamzaoğulları, daha sonra da Yeniboğaziçi’nin 14 belediye olarak getirildiğini kaydetti.

Bu konuda yapılan görüşmeler ve yapılan pazarlıklar olduğunu savunan Hamzaoğulları, Çatalköy-Esentepe belediyesi ve Tatlısu belediyesi konularında da yaşanan tartışmalara işaret etti.

Hükümetin memleketi yıkıp döktüğünü savunan Hamzaoğulları, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun istifa ettiği söylemleri olduğunu dile getirerek, eleştirilerde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Yenierenköy’de aldığı arazileri tellemeye başladığını, hatta tellemenin çevre yolunu da içine alacak şekilde yapıldığına yönelik söylemler olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, bu konuda yetkilileri göreve çağırdı.

Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun Meclis salonuna girmesi üzerine, Başbakan Sucuoğlu’nu istifasının doğru olup olmadığını sordu.

Güncel konuşmaların tamamlanması sonrası Genel Kurul bugünkü birleşimini tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 25 Nisan Pazartesi saat 10.00’da gerçekleştirilecek.