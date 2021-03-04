Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Güncel konuşmalarda başta koronavirüs salgını ve Kıbrıs sorununun konuşulduğu Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı saat 17.45’te tamamlandı.

Meclis’in bir sonraki toplantısı pazartesi yapılacak.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers “Covid-19 pandemisi ve sağlık yönetimi” ile ilgili konuşmasında, açılım döneminde test sayısının çok önem taşıdığına dikkat çekerek bunun yanında rastgele testlerin de artması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın mobil istasyonlar kurarak test sayısının artırılması gerektiğini dile getiren Rogers, işçi geçişleri olan kara kapılarında da test yapılabileceğini söyledi.

PCR testlerinin yapılışındaki yöntemleri eleştirerek, testlerin doğru düzgün şartlarda yapılmasının denetlenmesi gerektiğini kaydeden Rogers, mutant varyantların takibi ile ilgili de bir sistem kurulmadığını söyleyerek bu konuda halen “yapılacak” ifadelerinin kullanıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın mutant virüs hakkında ivedilikle hareket etmesi gerektiğini dile getiren Rogers, ev karantinasından bahsedilmeye başlandığını söyleyerek iyi planlanmadan bu konuda adım atılmasının yerel bulaşın artmasına sebep olacağından endişe edildiğini kaydetti.

Roger’in konuşması sırasında bugün adaya gelen TBMM Dışilişkiler Komitesi üyeleri locadan kısa süreliğine konuşmaları izledi.

Rogers ayrıca, aşı konusunda da bazı sıkıntıların yaşandığını dile getirerek, hükümet edenlerin belli sektörü değil tüm toplumun aşılanması planının olması gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun aşılanmadan okulların açılmayacağı söylemine karşın Rogers, Amcaoğlu’nun bu konuşmasıyla okulları açma niyeti olmadığının anlaşıldığını kaydetti.

Rogers, ayrıca askerlerin izinlerini kullanması konusunda çağrı yaptı.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli “Pandemiye ilişkin hükümet icraatları” ile ilgili konuşmasında, Danışma Kurulu’nda karar alınması gerektiğini ve Meclis toplantılarının öğleden sonra yapılması konusunda formül üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan’ın gelir gelmez Meclis’e gelmesi gerektiğini ve Meclis’te çalışmalara katkı koyması gerektiğine dikkat çeken Angolemli, “Ben şimdi kime konuşayım. Bu şekilde Meclis toplantısı olmaz. Danışma Kurulu buna bir formül bulması lazım.” ifadelerini kullandı.

Altyapının olmamasından dolayı sorunların arttığını dile getiren Angolemli, adaya gelen öğrenci, öğrenci ailesi ile nüfusun arttığını fakat bununla birlikte hastane veya polisin altyapısının güçlendirilmemesinden dolayı yaşanan sıkıntıları anlattı.

Üniversiteden yaklaşık bine aşkın öğrencinin ülkelerine dönemediğini anımsatan Angolemli, bu gençlerin paralarının kalmadığını ve suç işleme oranlarının da buna paralel arttığını söyledi ve hükümetin acilen bu konuda önlem alması gerektiğini vurguladı.

Hiçbir kesimin görüşleri alınmadan bilim kurulunun kapatma kararı almasını da eleştiren Angolemli, görüşler alınarak kararlar üretmenin daha sağlıklı olacağını, bu nedenden dolayı da paydaşlarla iletişim kurulması gerektiğini kaydetti.

Daha öncele Meclis’te Başbakanların yerinden ayrılmadığını dile getiren Angolemli, askerlerin aylardır izne çıkarılmamasına artık bir son verilmesi ve askeri konularda hassas olunması gerektiğini belirtti.

ULUÇAY

Son konuşmayı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Pandemi ve ekonomi” konusunda yaptı. Uluçay, pandeminin gelişmiş ülkeleri bile sıkıntıya sokmaya devam ettiğini ve bu koşullarla mücadele etmenin kolay olmadığını kaydetti.

Pandemi koşullarını mutlaka ele almak gerektiğini dile getiren Uluçay, bir yıllık tecrübelerle bundan sonraki süreci şekillendirmek gerektiğini belirtti.

Açılma konusunda denetimin önemine dikkat çeken Uluçay, sürece ekonomik açıdan bakıldığında piyasaların yaşadığı koşulların çıkmazların göz önünde bulundurulduğundan şiddetli şekilde hibe destek programlarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Teberrüken Uluçay, içinde bulunulan koşullarda özel sektörün hibe destek programına ihtiyaç duyduğunu ve bu konunun gündeme gelmesi gerektiğini dile getirdi, özellikle turizm sektörünün ayağa kalkması için bu desteklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Esnafın borçlarının ötelenmesinin yeni maliyetler doğurduğunu dile getiren Uluçay, borcun borçla kapanmasının doğru olmayacağını kaydetti.

Özellikle taşımacılık sektöründe yaşanan sıkıntılara değinen Uluçay, sektöre maddi katkı yapılamayabileceğini fakat bu kesimlere ödemeleri gereken bedelleri hükümetin almayarak destek verilebileceğini belirtti.

Turizm sektörüne de değinen Uluçay, bu yıl kıt olacak turizm sektöründen daha çok pay alınabilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Teberrüken Uluçay, tüm sektörler için planlamalar yapılması gerektiğini dile getirerek, kara kapısından gelecek turistlerin de ülkeye girebilmesi için çalışmaların şimdiden yapılmasını istedi.

Uluçay ayrıca, askerlik görevlerini yapanların kontrollü olarak izin kullanmaları yönünde destek belirtti.



Konuşmaların ardından CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları kürsüden sözlü sorusunu sordu.

Hamzaoğulları, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne neden ilkokul öğretmeni atandığını ve küçükbaş hayvan ödemelerinin ne olduğunu sordu.

Konuşmaların ardından Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.