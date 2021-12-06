Meclis Genel Kurulu Perşembe günü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 24 Kasım Çarşamba günkü toplantısında, Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesine ilişkin karar oy birliği ile kabul edilmiş ve Meclis çalışmalarına iki hafta ara verilmişti.
Son Güncelleme: 06.12.2021 18:33
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9 Aralık Perşembe günü saat 10:00’da toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 24 Kasım Çarşamba günkü toplantısında, Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesine ilişkin karar oy birliği ile kabul edilmiş ve Meclis çalışmalarına iki hafta ara verilmişti.