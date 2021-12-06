Meclis Genel Kurulu Perşembe günü toplanacak

Genel Kurul’un gündeminde Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor. Perşembe günkü birleşimde Milletvekillerinin güncel konuşma istemleri ile yazılı ve sözlü sorularına da yer verilecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 24 Kasım Çarşamba günkü toplantısında, Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesine ilişkin karar oy birliği ile kabul edilmiş ve Meclis çalışmalarına iki hafta ara verilmişti.

