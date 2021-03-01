Meclis Genel Kurulu devam ediyor

Meclis Genel Kurulunda daha sonra HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Pandeminin gençlere yarattığı sorunlar” başlıklı konuşma yaptı.

Bugüne kadar eğer insani bir sorun varsa, Meclis’in nisabının sağlanması için destek verdiklerini kaydeden Özersay bugün de cenaze törenleri nedeniyle kendilerine 14.00’te toplanmayla ilgili gelen talebi kabul ettiklerini dile getirdi.

Ancak 14.00’te planlanan toplantının neredeyse 1,5 saat sonra başladığını anlatan Özersay "başlasa ne başlamasa ne hükümet hem var hem yok "dedi, nisaptan sonra hükümet vekilleri ve bakanların genel Kurulu terk ettiğini söyledi.

Özersay, Başbakan Ersan Saner’den hükümete mensup vekilleri, hem Meclis’in vaktinde açılması, hem de toplantılarda bulunulması için uyarmaya çağırdı.

Kendi hükümetleri döneminde bedelli askerlikle ilgili yapılan kolaylıklara benzer bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Özersay bu konuda bir çalışma yapılması için gençlerden gelen talepler olduğunu anlattı.

Bu konuda kendi hükümetleri döneminde yapılan yasal çalışmalara işaret eden Özersay, pandemi nedeniyle yurt dışında işini kaybedenler ya da işinin niteliği değişenler olduğuna da değindi ve geçen yılki gibi adımlar atılması gerektiğini anlattı.

Özersay eğer bir erken seçim durumu ortaya çıkarsa bu düzenlemeleri yapmanın kolay olmayacağını anımsatarak bu çalışmaların bir an önce yapılmasını istedi.

Geçen hafta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin turizm ve Kuzeye geçişlerle ilgili yeni yürürlüğe koyduğu engellemelerle ilişkin Cumhurbaşkanı’nı ve Dışişleri Bakanı’nı göreve davet etmelerinin yadırgadığını gördüğünü anlatan Özersay, bakanın muhalefetin çağrısını yadırgamasını da kendisinin yadırgadığını söyledi.

Öte yandan ortak bir payda olduğu için bu konuyu hatırlatmak ihtiyacı duyduklarını anlatan Özersay bu yaptıkları açıklamaların hükümetin elini güçlendirdiğini anlattı.

Özersay bakanlığı ve bakanı eleştirmek için değil konunun öneminin altını çizmek için bu konuları gündeme getirdiklerini kaydetti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da usul hakkında söz alarak, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Meclis’in geç açılmasıyla ilgili konuşmasına yanıt verdi.

Berova, 2018’de Özersay’ın Meclisi açma görevinin milletvekillerine ait olduğunu, HP’nin hangi hükümet olursa olsun açılış esnasında milletvekillerinin koltuklarında olacağını ifade ettiğini söyledi.

Usul üzerine bu gibi tartışmaların her zaman yapıldığını kaydeden Berova, böyle bir eleştirinin HP tarafından yapılmasını doğru bulmadıklarını anlattı.

Yerinden söz alan HP Milletvekili Tolga Atakan da, güncel konuşmaların olduğu gün güncel konuşmalara taraf olacak bakanların Genel Kurul’da olmamasını nasıl değerlendirdiğini sordu.

Meclis İç Tüzüğünün hükümeti temsil eden bir kişinin salonda olmasını şart kabul ettiğini aksi halde oturumun devamlılığı olmaması gerektiğinin belirtildiğini anımsatan Berova, öte yandan zaman zaman HP hükümetinde olduğu gibi, bakanlıklardaki yoğun işler ya da benzeri nedenlerle ilgili bakanın içerde olamayabildiğini anlattı.

Berova, bu konularda gerekli hassasiyeti göstereceklerini de belirtti.

ÖZERSAY

Cevap vermek üzere kürsüye çıkan HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, usul hakkında konuşmak üzere söz alan vekilin yanlış usulün normalleştirilmesi yönünde konuştuğunu kaydetti.

Hükümetin kurulduğu günden bu güne insani bir mesele olduğunda ve kendilerine talep geldiğinde nisap desteği verdiklerini söyleyen Özersay, bugün de destek verdiklerini anlattı.

HP vekillerinin hiç eksiksiz ve zamanında Meclis’e geldiğini söyleyen Özersay, tek bir nisap sorunu yaratmadıklarını söyledi.

Berova’nın “hem suçlu hem güçlü” bir şekilde bu açıklamaları yaptığını kaydeden Özersay, yanlış bir şeyin usul gibi sunulmamasını istedi, bu yapılanı yadırgadığını anlattı.

Berova yerinden söz alarak, HP’nin bu konudaki görüşünü net olarak anlayamadığını söyledi, HP’nin meclisi açma görevi milletvekillerine aittir dediğini, HP’nin hangi hükümet olursa olsun açılış esnasında milletvekillerinin koltuklarında olacağını ifade ettiğini söyledi, “yoksa dün dündür bugün bugündür mü diyorsunuz” dedi.

Özersay da Berova’ya “siz hükümet olarak Meclis’i toplama görevini yerine getirebiliyor musunuz” diye sordu.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, HP’nin hükümet olduğu bir dönemde yaşanan nisap sorununda muhalefeti nisaba katkı koymadıkları için kınadığını söyledi.

Özersay da bir vekil yurt dışında olduğunda fiziki imkansızlıklar yaşanabileceğini, elmalarla armutların karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.