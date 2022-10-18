Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

Meclis Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda yaptığı güncel konuşmasında, 2022 yılının son aylarında 2023 yılına daha farklı bir vizyon koymak adına öngörülerini paylaşmak istediğini söyledi.

Çarşıda en çok konuşulan konunun fiyat artışı olduğuna dikkat çeken Uluçay, ekonominin belirsizliğe sürüklendiğini ve bu yaşanmakta olan sıkıntıları kaldırarak ekonomik açıdan daha iyi bir yıla hazırlanabileceğini sordu.

Elektrik Kurumu’ndaki sorunlara dikkat çeken Uluçay, 2022 yılı sonu ve 2023 yılının başında elektrikte yakıt sorunu yaşanmayacağı konusunda olumlu konuşulamadığını halen ihale konusunun sonuçlandırılamamasının da sorunların devamını anlamına geldiğini kaydetti.

2023 yılında ülke ekonomisini canlandırmak için 2022 yılından ders alınması gerektiğine dikkat çeken Uluçay, özellikle Kıb-Tek konusunun çözüme ulaşması gerektiğini kaydetti.

Navlun konusunda dünyada yaşanan fiyat artışlarına dikkat çeken Uluçay, ithal ürünlerdeki fiyat istikrarının nasıl sağlanacağını sordu.

Çarşı ve satın alma gücünün korunabilmesi adına şimdiden çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Uluçay, piyasanın güncellenebilmesi ve satın alma gücünün korunabilmesi için bazı uygulamaların yapılması ve 2023 yılına hazırlanabilmesi için de girişimler yapılması gerektiğini kaydetti.

Kara kapılarındaki geçişlerin kolaylaştırılması konusunda bir gelişme olmadığına da dikkat çeken Uluçay, sayıların artırılmasını bıraktığını, var olanların geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, artık sonuç verici zorlamalar yapılması gerektiğini belirtti.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Toplu taşımacılığın sıkıntıları” konusunda konuşma yaptı.

Ülkede toplu taşımacılığın sorunlarının çözülmediğini dile getiren Hamzaoğulları, mazot ve benzin arasındaki dengesizlikten dolayı toplu taşımacılıkta yaşanan ekonomik sorunları anlattı.

Toplu taşımacılık konusu konuşulurken ilgili bakanın olmadığını söyleyen Hamzaoğulları, toplu taşımacılığın her gün iki adım gerilediğini kaydetti.

Toplu taşımacılık yapan işletmelerin ödenmediği halde nasıl ayakta kalabileceğini soran Hamzaoğulları, günün sonunda otobüsçülerin sorunlarının arttığını ve çözüm bulunması yönünde de adım atılmadığını belirtti.

UBP Milletvekili Hasan Küçük de yerinden; “Siz olsanız ne çözüm bulurdunuz?” diye sordu

CTP Milletvekili Hamzaoğulları da, Güney Kıbrıs’ta yapılan çalışmayı anlattı ve güneydeki devletin şoförlere yaptığı katkıları dile getirdi.

Hamzaoğulları, mazota devamlı zam yaparak benzin ile arasını açarak tüm sektörlere de dolaylı olarak zam yapıldığını söyledi.

-Arıklı

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak, Biray Hamzaoğulları'nın konuştuğu konularda haklılık payı olduğunu söyledi.

Uzun zamanda beri toplu taşımacılık üzerine çalışmalar yapıldığını fakat bir türlü sonuçlanmadığını belirten Arıklı, fiyat arttırılarak toplu taşımacıların derdine derman olunamayacağını söyledi.

Toplu taşıma sayısının takriben 2 bin 200 civarında olduğunu dile getiren Arıklı, toplu taşımacılık ile ilgili şirket kurma çalışmalarının tekrar başladığını belirtti.

Kayseri Belediyesi’nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıldığını söyleyen Arıklı, taşımacılık yapan kişilerin bu sisteme girmek istemediğini, tek hedeflerinin üniversitelerin toplu taşımacılıktan vazgeçirilmesi olduğunu kaydetti.

Otobüslerin eski olduğunun bilindiğini ve bu konuda da iyi bir çalışma yapılması ve ortak akıl kullanarak bir yol bulunması gerektiğini vurgulayan Arıklı, taşımacılık konusunda yapılan çalışmalar belli bir noktaya geldiğinde paylaşılacağını da söyledi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Güney Kıbrıs’ta yapılacak raylı sistemin KKTC2de de kurulma olasılığını sordu.

Arıklı, hafif raylı sistem konusunda kendilerinin de çalışma yapılabileceğini söyledi ve yapılacak fizibilite raporundan sonra bu konunun konuşulabileceğini kaydetti.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da tekrar söz alarak, şirketlerin yolcu taşımacılığı altında kurulması gerektiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta araç muayene istasyonlarındaki uygulamaları anlatan Hamzaoğulları, üniversitelerdeki toplu taşımacılık konusuna da değindi.

Verilen T izinlerinin otobüs şoförlerini batırmaya yönelik olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, toplu taşımacılık konusunda yapılacak çalışmalarla ilerleme sağlanabileceğini kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın sözlü soru hakkını kullanarak, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Dairesinde asgari ücretin altında yatırım olup olmadığını soruldu. Barçın ayrıca , 2022’de sağlık hariç ilk kez istihdam edilen toplam sözleşmeli sayısını sordu.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Bir sonraki birleşim 24 Ekim Pazartesi saat 10.00’da başlayacak.