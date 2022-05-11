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Meclis Başkanı Töre, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti

TÖRE: “ENGELLİ İNSANLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK, ONLARI TOPLUMA KAZANDIRMAK BİZİM İNSANİ GÖREVİMİZ”

11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:30
Meclis Başkanı Töre, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve Federasyon’a bağlı bazı derneklerin başkanlarının yer aldığı Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Meclis Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

Kabulde, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk, federasyonun oluşumundan ve bugüne kadarki çalışmalarından bahsederek,  ülkedeki engellilerin yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını içeren 15 maddelik taleplerini içeren dosyayı Meclis Başkanı Töre’ye sundu.

TÖRE: “KAMUYA 16 YILDIR ENGELLİ İSTİHDAMININ YAPILMAMIŞ OLMASI BİR ÜZÜNTÜ KAYNAĞIDIR, İCRAAT EKSİKLİĞİDİR”

Meclis Başkanı Töre, kabulde yaptığı konuşmasında, ülkede engellilerin yaşadığı sorunların önemine ve her ailede bir engelli bireyin olduğuna dikkat çekerek, devletin hizmetlerinde bu engelli bireylerin özel durumlarından dolayı ayrıcalıklı davranması gerektiğini ifade etti.

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Federasyonun engelli bireylerin yaşadığı sorunları derleyerek, devlet yetkililerinin dikkatine getirmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Töre, kendilerinin de engelliler hakkında hükümetten veya milletvekillerinden gelecek olan yasaların komitelerde görüşülmesine veya Meclis’e sevkine öncelik vereceklerini söyledi.

Töre, yasada istihdam oranı belirtilmiş olmasına rağmen, 16 yıl boyunca kamuya engelli istihdamının yapılmamış olmasının bir “üzüntü kaynağı” olduğuna işaret ederek, bunun bir “devlet eksikliği, icraat eksikliği ve hatta insani eksiklik” olduğunu söyledi ve “Engelli insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onları topluma kazandırmak bizim insani görevimizdir” dedi.

YÜCETÜRK: “ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BM BİLDİRGESİ MECLİS’TEN GEÇTİ ANCAK 12 YILDIR UYGULAMAYA GEÇEMİYOR”

Federasyon Başkanı Yücetürk ise, Federasyon olarak, her yıl engelliler haftasında, ülkedeki engellilerin var olan sorunlara dikkat çekmeye çalıştıklarına işaret ederek, çalışmaları sonucunda çıkan “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası” sayesinde bazı sorunlarının çözüldüğünü ancak sorunların büyük bir kısmının halen daha çözülmemiş olduğunu kaydetti.

Sorunlarının en acillerinin “Engelli Dairesi’nin kurulması, Özel Eğitim Yasası tasarısının Mecliste yasalaşması, istihdamın önünün açılması, ulaşım ve dolaşım sıkıntıları olduğunu” ifade eden Yücetürk, engelli kişilerin haklarına dair Birleşmiş Milletler bildirgesinin, Meclis’te yasalaşmasının ardından 12 yıl geçtiğini ancak halen daha tüzüğünün yapılamadığına değindi.

Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin de, yasa eksikliğinden dolayı, bir türlü açılamadığını dile getirerek, bu yasanın ivediliğini vurguladı ve ailesi olmayan engellilerin, uygun olmayan yerlerde kaldığını ifade etti.

Kabulün ardından, Meclis Başkanı Töre, Federasyon heyetine hediye takdim etti.

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Son Güncelleme: 11.05.2022 16:54
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