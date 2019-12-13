Mec – Sen’in olağanüstü genel kurulu yapıldı…

Lefkoşa, 13 Aralık 19 : Cumhuriyet Meclisi’nde örgütlü Meclis Çalışanları Sendikası’nın (Mec - Sen) Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı, Başkanlığa oybirliği ile Mahmut Tabur seçildi.
Genel kurulda daha sonra başkanlık seçimine gidildi. Seçimde tek aday olan Mahmut Tabur, oybirliği ile Mec - Sen Başkanlığı’na seçildi.
Genel Sekreterlik görevine Zehra Karpazlı’nın seçildiği genel kurulda yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Derya Orkoz, Necat Gökkasap, Cemal Ayrancıoğlu, Hatice Büyükoğlu ve Ali Cingöz.
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