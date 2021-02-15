banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İş dünyası tefecilere teslim!
İş dünyası tefecilere teslim!
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi kandırmış !
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi...
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi atlatılabiliyor muymuş?
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi...
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
banner376
Flaş Haber
Gönyeli çemberinde kaza!
Kapat

MDP: “Enfekte olanlar bulunmalı”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Covid-19 süreci hakkında açıklama yaparak, enfekte olanların bulunması gerektiğine dikkat çekti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:00
MDP: “Enfekte olanlar bulunmalı”
banner337
banner351

MDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, “günde bir kez veri açıklamakla bu süreci yönetemeyeceğinizi anlamanız için daha neler yaşanması gerekiyor” diye soruldu.
“Halk panik olmasın” gerekçesiyle gerçek verilerin paylaşılmadığı iddia edilen açıklamada, test sayılarının her gün farklı olması da eleştirildi.
Test sayılarındaki dengesizliğin nereden kaynaklandığı sorulan açıklamada, “O gün, semptom gösteren, rahatsızlık hisseden ve/veya şüphe duyup test yaptırmak isteyen herhangi biri çıkmazsa, o gün test yapılmıyor mu? Devlet olarak, bölgesel, kitlesel tarama yapılıyor mu ?” sorularına da yer verildi.

banner341
Dünya Sağlık Örgütü’nün salgını kontrol altına almak için enfekte olanların bulunması gerektiğini açıkladığı belirtilen açıklamada, “Bunun da yolu test yaptırmaktan geçiyor. Ne kadar çok test yaptırırsak o kadar doğru bilgiyi elde ederiz. Yani enfekte olanları aramanız, taramanız ve bulmanız gerekiyor Sayın Bakan” denildi.
Parası olanın rahatlıkla test yaptırdığı ancak test ücretini karşılayacak imkanı olmayan vatandaşın kolay kolay test yaptıramadığı savunulan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce test kriterlerini güncellemesi ve belirti gösterenlerin yanında temaslı tüm kişileri de kapsayacak şekilde bir test sürecini planlaması gerektiği de ifade edildi.
 

banner360
Son Güncelleme: 15.02.2021 11:02
Anahtar Kelimeler:
MDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği Çerçeve Protokolü'nün kurumlarımızı yok saydığını savundu
CTP, TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği Çerçeve Protokolü'nün kurumlarımızı yok saydığını savundu
Eğitimde ikinci dönem online başladı
Eğitimde ikinci dönem online başladı
Gönyeli çemberinde kaza!
Gönyeli çemberinde kaza!
Maliye Bakanı'ndan güzel haber!
Maliye Bakanı'ndan güzel haber!
Pilli BRT’ye konuştu
Pilli BRT’ye konuştu
Büyükoğlu: “Kamu çalışanları korku içinde çalışmaya zorlanıyor”
Büyükoğlu: “Kamu çalışanları korku içinde çalışmaya zorlanıyor”
K. T. Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, şehit edilen 13 asker için taziye mesajı yayımladı
K. T. Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, şehit edilen 13 asker için taziye mesajı yayımladı
Ekonomik Örgütler: "Denetimler salgınla mücadelenin en önemli parçası"
Ekonomik Örgütler: "Denetimler salgınla mücadelenin en önemli parçası"
Avunduk: “Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir”
Avunduk: “Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir”
Ataoğlu’ndan şehit edilen 13 sivil için başsağlığı mesajı
Ataoğlu’ndan şehit edilen 13 sivil için başsağlığı mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim