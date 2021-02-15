MDP: “Enfekte olanlar bulunmalı”

MDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, “günde bir kez veri açıklamakla bu süreci yönetemeyeceğinizi anlamanız için daha neler yaşanması gerekiyor” diye soruldu.

“Halk panik olmasın” gerekçesiyle gerçek verilerin paylaşılmadığı iddia edilen açıklamada, test sayılarının her gün farklı olması da eleştirildi.

Test sayılarındaki dengesizliğin nereden kaynaklandığı sorulan açıklamada, “O gün, semptom gösteren, rahatsızlık hisseden ve/veya şüphe duyup test yaptırmak isteyen herhangi biri çıkmazsa, o gün test yapılmıyor mu? Devlet olarak, bölgesel, kitlesel tarama yapılıyor mu ?” sorularına da yer verildi.



Parası olanın rahatlıkla test yaptırdığı ancak test ücretini karşılayacak imkanı olmayan vatandaşın kolay kolay test yaptıramadığı savunulan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce test kriterlerini güncellemesi ve belirti gösterenlerin yanında temaslı tüm kişileri de kapsayacak şekilde bir test sürecini planlaması gerektiği de ifade edildi.

