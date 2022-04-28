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"Mart ayı faturaları tekrar hesaplanıyor, çalışmalar sürüyor"

Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz gün onayladığı, Mart ayı elektrik faturalarında kilowatt başı ödenecek miktarda indirim yapılmasına ilişkin kararına yönelik çalışmalar sürüyor.

28 Nisan 2022 Perşembe 21:56
"Mart ayı faturaları tekrar hesaplanıyor, çalışmalar sürüyor"

Konuya ilişkin BRT’ye açıklama yapan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, ResmiGazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’nin dün kuruma ulaştığını ve yönetim kurulunun toplanarak bu konuda çalışmalara başladığını belirtti.

Orkun, Mart ayı faturalarının, Bakanlar Kurulu kararına istinaden tekrar hesaplanacağını vurgulayarak, bu süreçte faturayı ödeyenlere iade yapılacağını, ödemeyenlerin ise kararname sonucu oluşacak fark ve indirimi hesaplarında göreceklerini ve bunun ekstrelerde de görüleceğini belirtti.

Orkun, çalışmaların gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

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Mart 2022 Devresi Tüketimleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye göre, Mart 2022 devresine ait faturalarda devre tutarının belirlenen indirimli birim fiyattan hesaplanması gerekiyor.

Buna göre konut tarifelerinde sadeceMart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250-500 KWS 1,70 TL; 2,95 olan 500 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri için 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizm tarifelerinde de yine sadece Mart ayı için, otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve Casinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanacak.

Öte yandan Mayıs ayında yeniden elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi için çalışmalar sürüyor.BRT

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