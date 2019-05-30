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Mart: Asla tecavüz etmedim

Mart: Asla tecavüz etmedim

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:19
Mart: Asla tecavüz etmedim

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde B.S. isimli 25 yaşındaki kadına tecavüz ettiği öne sürülen Tarık Mart davanın dünkü oturumunda tanık kürsüne çıktı. Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyetin baktığı davada Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, sanık ve avuktu Ünsal İlhan hazır bulundu.

Mahkemede konuşan Sanık Mart, olay günü Z.Y.nin kendisini telefonla arayarak, B.S.ile villasına geldiklerini söylediğini, kendisinin o esnada eğlence mekânında olduğunu, eve geldiğinde B.S. ile Z.Y’nin oldukça içkili olduğunu, bir süre onlarla oturduğunu, daha sonra B.S.nin elbiseleriyle havuza girdiğini söyledi. Mart, B.S.’nin havuzdan çıktıktan sonra Z.Y. ile üst kata çıktıklarını kendisinin kanepede uyuduğunu belirtti. Mart, B.S.’ye asla tecavüz etmediğini, eğer tecavüz olmuşsa bunu Z.Y’nin yaptığını ifade etti. Sanık Mart, “ Ya bana komplo kurdular ya da Z.Y, B.S.’ye tecavüz etti, Ben kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Sanık Mart’ın ardından savunmanın tanığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarı Sorumlusu Eldem Albayrak ifade verdi. Albayrak, olayla ilgili incelenen kanıtlarla ilgili raporda eksiklik olduğunu söyledi. Tecavüz vakalarında erkek şahsı belirlemek için mutlaka y koromozonu analizi yapılması gerektiğini, raporda bu incelemenin yapıldığını ancak sonucun ne olduğunun belirtilmediğini söyledi. Albayrak, sanık Mart’a ait yatağın sadece bir kısmının incelendiğini, diğer kısımlarının da incelenmesi gerektiğini ifade eden tanık, böylelikle söz konusu yatakta başka erkek şahsa DNA varsa tespit edilmiş olacağını ancak bunun yapılmadığını ifade etti.

Davanın savcısı Erdinç Akyener, tanığın taraflı bir tanık olduğunu ifade etti. Savcı, tanığın bilirkişi olmadığını ve uzman olarak imza atma yetkisinin olmadığını ifade etti. Savcı, sanığa ait yatakta B.S.’ye ait kan ve sanığa ait meni örneği bulunduğunu, üçüncü bir şahıs olsaydı ona ait DNA örnekleri bulunacağını ancak bulunmadığını ifade etti.

Tanık ise yatağın tümümün değil bir kısmının incelendiğini ifade ederek, üçüncü bir DNA olup olmayacağına dair kesin kanının böyle oluşacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzTarık Mart
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