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Marketten çeşitli ürün çalan kişi tutuklandı

Gönyeli’deki bir süpermarketten 3 bin 283 TL değerinde çeşitli markalarda 29 adet ürün çalan kişi tespit edilerek tutuklandı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 15:00
Marketten çeşitli ürün çalan kişi tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan tarihinde saat 14.45 sıralarında, Gönyeli’deki bir süpermarkette müşteri olarak bulunan ve 3 bin 283 TL değerinde çeşitli markalarda 29 adet ürünü alıp, kasada ödeme yapmadan marketten çıkaran H.Ö. (E-52), dün tespit edilerek tutuklandı.
 

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Son Güncelleme: 05.05.2022 19:29
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