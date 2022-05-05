Marketten çeşitli ürün çalan kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan tarihinde saat 14.45 sıralarında, Gönyeli’deki bir süpermarkette müşteri olarak bulunan ve 3 bin 283 TL değerinde çeşitli markalarda 29 adet ürünü alıp, kasada ödeme yapmadan marketten çıkaran H.Ö. (E-52), dün tespit edilerek tutuklandı.