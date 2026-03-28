Meteoroloji Dairesi, karada ve denizde beklenen fırtınanın yarın saat 02.00’den başlayarak gün boyunca etkili olacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamaya göre, bölgede güney ve batı yönlerden esen kuvvetli rüzgarın zamanla şiddetini artırarak yer yer saatte 62-74 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Açıklamada ayrıca, bölge denizlerinden Taurus’ta da güney ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.