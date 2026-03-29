Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde iki komşu arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı.

Haber Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre 28 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında, T.A. (27), tasarrufunda bulunan ruhsatlı tabanca ile henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı komşusu Erdoğan Öztürk (42) ile yaşadığı tartışma sonucu Öztürk’ü her iki ayağından vurdu.

Olayda yaralanan Erdoğan Öztürk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Zanlı T.A. tutuklanırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.