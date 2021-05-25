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Manavoğlu, Adalı cinayeti hakkında değerlendirme yaptı

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, partisinin Polis Genel Müdürlüğü’ne Kutlu Adalı cinayetine ilişkin suç duyurunda bulunduğunu hatırlatarak şu anda bahsi geçen isimlerin  o zaman da konuşulduğunu ancak herhangi bir sonuca bağlanamadığını kaydetti.

25 Mayıs 2021 Salı 15:10
Manavoğlu, Adalı cinayeti hakkında değerlendirme yaptı
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Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu yazılı açıklamasında,  “Daha önce faili meçhul olarak adlandırılmasına rağmen şu anda bahsi geçen isimler o zaman da konuşuluyordu. Ancak herhangi bir sonuca bağlanamadı ve bu Kıbrıs Türkü için büyük bir yara oldu. HP olarak konunun araştırılması için taleplerimizi Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettik” diye konuştu. 


“PEKER GÖRGÜ TANIĞI DURUMUNDA”
Yayınladığı videolarında Kutlu Adalı cinayetiyle ilgisi olan isimleri açıklamasının ardından Sedat Peker’in görgü tanığı durumuna geçtiğini belirten Manavoğlu, dosyanın yeniden açılmasının önemli olduğunu vurguladı. 
Türkiye’yle olan Adli İş Birliği Anlaşması’ndan yola çıkarak Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaların araştırılması noktasında bir engel olmadığını anlatan Manavoğlu, “Hem ülkemizde polis dosyayı açarak yeniden gündeme getirmelidir hem de yetkililerin aracılığıyla Türkiye’yle olan anlaşmayı devreye sokarak konunun üzerine gidilmelidir. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da son açıklamalarına baktığımızda konunun araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkması için istekli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ortada bir engel yoktur. Başbakanlık direktif vermelidir. İnanıyorum ki eğer istenirse ve adım atılırsa konuyla ilgili gelişme olacaktır. Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin bu konunun toplumu yaraladığını görüp içselleştirip hareket etmelidir. Eğer etmezlerse de arkasında başka sebepler vardır” dedi. 


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“ÜLKEDEKİ UYUŞTURUCU TRAFİĞİYLE İLGİLİ İDDİALARI ARAŞTIRACAK OLAN POLİSTİR, İRADE ORTAYA KOYMALIDIR”
KKTC üzerinden geçen uyuşturucu kaçakçılığı yoluna ilişkin  iddiaların da araştırılmasının şart olduğunun altını çizen Manavoğlu, her iki konuda da polise görev düştüğünü söyledi. 
Manavoğlu sözlerini şöyle devam etti: 
“Polis görevi gereği araştırmasını yapar. Ülkemizdeki uyuşturucu trafiğiyle ilgili herhangi bir suç unsuru varsa ilgili kişilerin ifadesi alınır. Söylenenlerin doğruluğu ispatlanana kadar masumiyet karinesi herkes için geçerlidir. Akdeniz’in ortasında bir ada ülkesi olarak ve Ortadoğu ticaret yolu üzerinde kalıyoruz. Ülkemizde casinoların varlığı ülkemize gelişlerin nedenini buna bağlıyor. Bu kötü ünle anılmaktan ülkemiz adına rahatsız oluyoruz. Bir ülkede casino olması demek kötü ünü olması ve bu olaylarla anılması anlamına gelmemeli. Polisimizin irade ortaya koyması lazım.”


 

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Son Güncelleme: 25.05.2021 15:20
Anahtar Kelimeler:
Kutlu Adalı CinayetiGülşah Sanver Manavoğlu
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