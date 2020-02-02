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Maliye Bakanlığı’nın, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ocak 2020’den 31 Ocak 2020’ye kadar piyasaya toplam 524, 155, 720, 91 TL ödeme yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı’nın, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ocak 2020’den 31 Ocak 2020’ye kadar piyasaya toplam 524, 155, 720, 91 TL ödeme yapılmıştır.

02 Şubat 2020 Pazar 12:36
Maliye Bakanlığı’nın, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

Yapılan ödemeler kamuoyunun bilgisine sunuldu..

Yapılan ödeme kalemleri şöyledir:

Emekli ikramiyeleri, ilaç firmaları,

temizlik şirketleri, müteahhitlik ödemeleri,

YDÜ hasta sevki, Elektrik Kurumu daire

Tüketimleri ödemeleri 95, 277, 343, 37 TL

TC ödemesi 1, 480, 434, 96 TL

Savunma ödemesi 1, 292, 597, 80 TL

BRTK Türksat ödemesi 1, 558, 103, 03 TL

BRTK yenilenebilir enerji ödemesi 1, 052, 641, 47 TL

Arıcılara destek ödemesi 509, 620, 00 TL

BRTK elektrik için yapılan ödeme 5, 317, 800, 44 TL

Navlun – çiğ süt ödemesi 6, 312, 614, 20 TL

İşçi + memur Sosyal Sigorta prim ödemesi 13, 481, 797, 90 TL

Burs ödemesi 1, 542, 620, 97 TL

Taşımacılık 4, 723, 589, 22 TL

ayı ek mesaisi (2019) 9, 877, 839, 46 TL

İşçi ödemesi maaş 5, 676, 964, 22 TL

BRTK ek mesai ödemesi 100, 516, 81 TL

Kasım – Aralık ayları Cumhurbaşkanlığı katkı ödemesi 198, 000, 00 TL

Avukat ödemesi 313, 278, 47 TL

Temsilcilik İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta ödemeleri 42, 755, 74 TL

Emekli maaşları 121, 012, 353, 93 TL

Sosyal Sigorta katkı ödemesi 55, 219, 035, 64 TL

Din İşleri – BRTK emekli maaşları için katkı ödemesi 1, 757, 107, 58 TL

Memur maaşları 144, 802, 491, 17 TL

İhtiyat Sandığı memur – işçi prim ödemesi 7, 598, 829, 46 TL

İşçi fark ödemesi 417, 330, 74 TL

Temsilcilik maaşları 1, 780, 754, 00 TL

Belediye ödemesi 31, 971, 909, 72 TL

BRTK, TAK, TÜK, Din İşleri – Cypvruvex katkı ödemeleri 10, 687, 390, 61 TL

Kıb – Tek teminat iadesi 150, 000, 00 TL

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TOPLAM ÖDEMELER 524, 155, 720, 91 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

Emekli ikramiyeleri, ilaç firmaları,

temizlik şirketleri, müteahhitlik ödemeleri,

YDÜ hasta sevki, Elektrik Kurumu daire

Tüketimleri ödemeleri 95, 277, 343, 37 TL

TC ödemesi 1, 480, 434, 96 TL

Savunma ödemesi 1, 292, 597, 80 TL

BRTK Türksat ödemesi 1, 558, 103, 03 TL

BRTK yenilenebilir enerji ödemesi 1, 052, 641, 47 TL

Arıcılara destek ödemesi 509, 620, 00 TL

BRTK elektrik için yapılan ödeme 5, 317, 800, 44 TL

Navlun – çiğ süt ödemesi 6, 312, 614, 20 TL

İşçi + memur Sosyal Sigorta prim ödemesi 13, 481, 797, 90 TL

Burs ödemesi 1, 542, 620, 97 TL

Taşımacılık 4, 723, 589, 22 TL

ayı ek mesaisi (2019) 9, 877, 839, 46 TL

İşçi ödemesi maaş 5, 676, 964, 22 TL

BRTK ek mesai ödemesi 100, 516, 81 TL

Kasım – Aralık ayları Cumhurbaşkanlığı katkı ödemesi 198, 000, 00 TL

Avukat ödemesi 313, 278, 47 TL

Temsilcilik İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta ödemeleri 42, 755, 74 TL

Emekli maaşları 121, 012, 353, 93 TL

Sosyal Sigorta katkı ödemesi 55, 219, 035, 64 TL

Din İşleri – BRTK emekli maaşları için katkı ödemesi 1, 757, 107, 58 TL

Memur maaşları 144, 802, 491, 17 TL

İhtiyat Sandığı memur – işçi prim ödemesi 7, 598, 829, 46 TL

İşçi fark ödemesi 417, 330, 74 TL

Temsilcilik maaşları 1, 780, 754, 00 TL

Belediye ödemesi 31, 971, 909, 72 TL

BRTK, TAK, TÜK, Din İşleri – Cypvruvex katkı ödemeleri 10, 687, 390, 61 TL

Kıb – Tek teminat iadesi 150, 000, 00 TL

TOPLAM ÖDEMELER 524, 155, 720, 91 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanlığı’nın Cari Ve Muhtelif ödemeleriKKTC Maliye Bakanlığı
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