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Maliye Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ya cevap

06 Ağustos 2021 Cuma 17:45
Maliye Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ya cevap

 “MERKEZİ İHALE KOMİSYONU (MİK) VE MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI’NA YÖNELİK SUÇLAMALAR KABUL EDİLEMEZ”

“ARIKLI, ÖNCELİKLE MEVCUT SORUNLARI ÇÖZMELİ VEYA BU SORUNLARI YASALAR ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ ÖNERİLERİ BAKANLAR KURULU’NA GETİRMELİDİR

“MALİYE BAKANLIĞI, KKTC TARİHİNİN EN AĞIR EKONOMİK KRİZİ YAŞADIĞI BİR DÖNEMDE KKTC’YE HİZMET ANLAMINDA ÇALIŞMALARINA BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA  AYNI SORUMLULUKLA DEVAM EDECEK, ALINACAK HER TÜRLÜ KARAR, YASALAR ÇERÇEVESİNDE UYGUN USUL VE YÖNTEMLERLE YAPILACAKTIR”

Maliye Bakanlığı; Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın; “Elektriğe %30’luk zammın kabulü mümkün değil” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada,  Merkezi İhale Komisyonu (MİK) ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı’na yönelik suçlamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın suçlamalarına yanıt vererek, açıklamalarda bulundu.

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Açıklama şöyle;

“Hiç kimse ve hiçbir işlem talebi yasaların üzerinde değildir! Maliye Bakanlığı yasalar çerçevesinde işlem yapmaktadır. Ülkenin her türlü sorunu çözme konusunda herkesten daha hassas davranmakta ve kararlar vermektedir. Bu konuda da gecesini gündüzüne katmadan çalışmaktadır.

Sayın Arıklı’nın, ülkeyi elektriksiz bırakmakla veyahut elektriğin pahalı olmasını ve kirli elektrik üretme konusundaki kendi sorumluluğunu başkalarına atması kabul edilemez. Bu nedenle Erhan Arıklı, öncelikle mevcut olan sorunları çözmeli veya bu sorunları yasalar çerçevesinde gerekli önerileri Bakanlar Kurulu’na getirmelidir.”

Kimsenin  keyfi talepleri doğrultusuna göre işlem yapmayacağı ve karar almayacağı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya tavsiyemiz; bu konularla ilgili talepleri yasalar çerçevesinde uygun bir şekilde hazırlaması ve kendi yönetiminden doğan zafiyetleri basınla paylaşmadan ve yanlış hedef göstermeden önce, sorun, sıkıntı ve önerilerin görüşülecek adresin hükümet içinde olduğunun idrakidir.”

“CEVAP HAKKI KULLANMAK ZARURİ OLDU”

Bakan Arıklı’nın birçok defa, birçok konuda Maliye Bakanlığı’nı hedef gösterdiği, Maliye Bakanlığı’nın  ise bugüne kadar etik kurallar çerçevesinde sessiz kalmayı uygun gördüğü ifade edilen açıklamada, “Sayın Arıklı’nın son yaptığı açıklama karşısında cevap hakkını kullanmak zaruri olmuştur. Kamuoyuna şunu belirtmek isteriz ki, Maliye Bakanlığı, KKTC tarihinin en ağır ekonomik krizi yaşadığı bir dönemde KKTC’ye hizmet anlamında çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayni sorumlulukla devam edecek, alınacak her türlü karar, yasalar çerçevesinde uygun usul ve yöntemlerle yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 06.08.2021 18:33
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