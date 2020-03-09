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Maliye Bakanı Amcaoğlu'ndan 'gemi' açıklaması

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı’na demirleyen gemi ile ilgili araştırma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı

Maliye Bakanı Amcaoğlu'ndan 'gemi' açıklaması

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı’na demirleyen gemi ile ilgili araştırma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı

09 Mart 2020 Pazartesi 11:14
Maliye Bakanı Amcaoğlu'ndan 'gemi' açıklaması
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı’na demirleyen gemi ile ilgili araştırma çalışmalarının sürdüğünü, bugün bir gazetenin manşetinde yer alan “geminin mesai saatleri yerine Pazar günü limana çekilerek boşaltıldığı” iddialara açıklık getirdi.

Amcaoğlu yazılı açıklamasında, “Gazimağusa limanına gelen ve ismi MV Phoenix S olarak bildirilen gemi ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıda belirtildiği şekildedir” dedi.

Gemi için Zonguldak limanında 4 Şubat 2020 tarihinde düzenlenmiş konşimento belgesi bulunmaktadır.

Gemi 20 Şubat 2020 Perşembe günü Gazimağusa Limanına vasıl olmuş ve saat 12.10’da rıhtıma bağlanmıştır.

Konşimento belgesinde gemi yükü olarak 3020.80 metrik ton demir olduğu belirtilmektedir.

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Konşimntoda gemi ismi MV Phoenix S, gönderen firma “Çağ Çelik Demir ve Çelik End. A.Ş”. ve alıcı olarak da Mağusa’ya bağlı yerli bir şirket olarak görülmektedir.

İthalatçı firma, 22 Şubat 2020 tarihinde 142 numaralı fatura ile gümrük hattı öncesi muhteviyatı belirtilen malları yerli bir şirkete satmıştır.

24 Şubat 2020 Pazartesi günü ise malı satın alan şirket tarafından Gazimağusa Gümrük Şube Amirliklerine gümrükleme işlemleri için beyan verilmiştir.

Beyanların verilmesini müteakip ortaya çıkan tereddütler ve şüpheler sonucunda malın gümrükleme işlemleri durdurulmuş ve boşaltma işlemlerine izin edilmemiştir.

26 Şubat 2020 Çarşamba günü var olan şüphelerin araştırılması amacıyla Türkiye Gümrük ve Liman idarelerinden bilgi almak için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yazı yazılmıştır.

Yine 26 Şubat 2020 Çarşamba günü araştırmaların tamamlanması amacıyla gemi Liman Başkanlığı tarafından, herhangi bir yük boşaltma işlemi yapılmadan, yükü ile birlikte rıhtımdan mendireğe çekilmiş ve halen mendirekte bağlı bulunmaktadır.

Bilgilerinize saygı ile arz ederim.

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Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu
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