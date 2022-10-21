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Maket polis araçları yollarda

21 Ekim 2022 Cuma 17:54
Maket polis araçları yollarda

Polis Genel Müdürlüğü tarafından rutin olarak yapılmakta olan etkin trafik denetimlerine ek olarak, sürücüler üzerinde polis denetimi hissi uyandırmak amacıyla tüm İlçelerde yol kenarlarına maket polis araçları yerleştirildi.

Birçok ülkede var olan bu uygulama ile anayollardaki sürati azaltarak trafik kazalarını önlemek ve sürücüler üzerinde polis denetimi hissi uyandırmak amaçlanmaktadır.

Bu maksatla Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne bağışlanan Maket Polis Araçları, bugün Polis Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Maket Polis Araçlarının teslimi kapsamında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim BENTER, bugün beraberindeki heyet ile Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN’a ziyaret gerçekleştirdi.

Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN, projenin gerçekleşmesine katkı koyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü BENTER’e teşekkür ederek; amaçlarının trafikte farkındalık yaratarak yollardaki sürati azaltıp, kaza sayısını minumum seviyeye çekmek ve sürücüler üzerinde etkin trafik denetimi hissi oluşturmak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İbrahim BENTER ise atalarından kendilerine miras kalan vakıf kütürünü yaşatarak her geçen gün hayır işlerini artırdıklarını gerek polis, gerekse sağlık ve eğitim konularında topluma fayda sağlayacak her konuda Evkaf olarak yardıma hazır olduklarını belirtip prorejenin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

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