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Mahsur kalan yavru köpekleri kurtardılar

Girne’de, pazar günü, yağmur suyu gider borusu içerisinde mahsur kalan yavru köpekler Girne Belediyesi ve Girne İtfaiye Birimleri tarafından kurtarıldı.

24 Mart 2022 Perşembe 13:16
Mahsur kalan yavru köpekleri kurtardılar

Belediyeden yapılan açıklamada, “Girne-Alsancak bölge sınırına yakın, Uzun Petrol yanında bulunan Piyale Sokak’ta, geçen pazar günü, yağmur suyu gider borusu içinde mahsur kaldığını tespit edilen iki sokak köpeği Girne Belediyesi ve Girne İtfaiye Birimleri tarafından kurtarıldı” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hafta sonu, duyarlı bir vatandaşın ‘kaldırımda yerin altından gelen sesler duyduğuna dair’ ihbarı üzerine Girne Belediye ekiplerinin Girne İtfaiye Birimleri ile birlikte kaldırım parkelerini kaldırmak ve yeri kazmak sureti ile iki sokak hayvanının yaşamlarını kurtardığı belirtildi.

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Yavru köpeklerin kurtarılmasının ardından olası başka problemlerin önüne geçmek adına gerekli tüm altyapı çalışmalarının aynı gün tamamlandığı da belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Kurtarılan can dostlarımızın veteriner kontrolleri yapılmış olup sağlık durumları oldukça iyidir” bilgisini paylaşarak, belediyeye ihbarı ileten duyarlı vatandaş ile kazıda katkı koyan ekiplere teşekkür etti.

Güngördü, “Hayat tüm canlılar için kutsaldır ve bizler de Belediye olarak hayata hizmet için varız ”dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Girne Belediye Başkanı Nidai GüngördüGirneGirne Belediyesi
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