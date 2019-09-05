Lute görüşmesi başladı...

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik ediyor.
Lute bugün saat 11.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı İle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute saat 09.25’de yeniden biraraya geldi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik ediyor.
Lute bugün saat 11.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.