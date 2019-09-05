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Lute görüşmesi başladı...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı İle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute saat 09.25’de yeniden biraraya geldi.

Lute görüşmesi başladı...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı İle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute saat 09.25’de yeniden biraraya geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:25
Lute görüşmesi başladı...

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Akıncı ile Lute, müzakerelerin zeminini oluşturacak referans şartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde bugün beşinci kez bir araya geldiler.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik ediyor.

Lute bugün saat 11.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

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