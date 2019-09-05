Lute görüşmesi başladı...

Akıncı ile Lute, müzakerelerin zeminini oluşturacak referans şartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde bugün beşinci kez bir araya geldiler.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik ediyor.

Lute bugün saat 11.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.