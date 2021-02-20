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LTB'nin Sağlık Bakanlığı ile başlattığı aşılama çalışmaları durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Sağlık Bakanlığı iş birliğinde başlattığı aşılama çalışmaları ve kayıtları, “Bakanlığın aşı tedarikine ilişkin kendi çalışmasını yapıp, Belediyeye net bir bilgi vereceği tarihe kadar” durduruldu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:30
LTB'nin Sağlık Bakanlığı ile başlattığı aşılama çalışmaları durduruldu
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LTB’den yapılan açıklamada, “Bakanlık tarafından aşı tedarikine ilişkin net tablo ortaya çıkınca, LTB tarafından yurttaşlara duyurusu yapılıp, 185 numaralı telefondan yeniden kayıt alınmaya başlanacaktır” denildi.

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Son Güncelleme: 20.02.2021 14:57
Anahtar Kelimeler:
AşılamaSağlık BakanlığıLtb
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