LTB’den yapılan açıklamada, “Bakanlık tarafından aşı tedarikine ilişkin net tablo ortaya çıkınca, LTB tarafından yurttaşlara duyurusu yapılıp, 185 numaralı telefondan yeniden kayıt alınmaya başlanacaktır” denildi.
LTB'nin Sağlık Bakanlığı ile başlattığı aşılama çalışmaları durduruldu
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Sağlık Bakanlığı iş birliğinde başlattığı aşılama çalışmaları ve kayıtları, “Bakanlığın aşı tedarikine ilişkin kendi çalışmasını yapıp, Belediyeye net bir bilgi vereceği tarihe kadar” durduruldu.
20 Şubat 2021 Cumartesi 13:30