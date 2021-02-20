LTB'nin Sağlık Bakanlığı ile başlattığı aşılama çalışmaları durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Sağlık Bakanlığı iş birliğinde başlattığı aşılama çalışmaları ve kayıtları, “Bakanlığın aşı tedarikine ilişkin kendi çalışmasını yapıp, Belediyeye net bir bilgi vereceği tarihe kadar” durduruldu.