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LTB Lefkoşa’daki sandık merkezlerini dezenfekte etti

Öğrencilerin güvenli eğitim alabilmeleri için LTB okullardaki sandık merkezlerini de dezenfekte etti

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:39
LTB Lefkoşa’daki sandık merkezlerini dezenfekte etti
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çevre Sağlığı ve İlaçlama ekipleri belediye sınırları içerisinde yer alan  tüm sandık merkezlerini seçim öncesinde olduğu gibi seçimin tamamlanmasının ardından da dezenfekte etti.

14 kişiden oluşan 4 belediye ekibi dün gerçekleştirilen seçimin 1.turu sonrasında sandıkların kapanması ile birlikte içerisinde okulların da olduğu tüm sandık merkezlerinde yoğun bir  dezenfektan çalışması gerçekleştirdi.  Çocukların ve gençlerin güvenle okula dönebilmesi için okullarda da yoğun bir dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

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2.tur öncesi ve sonrası da yine dezenfekte çalışması yapılacak

LTB ekipleri  18 Ekim’de gerçekleştirilecek 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrasında da yine belediye sınırları içerisinde yer alan  tüm sandık merkezlerine yönelik dezenfekte çalışması gerçekleştirecek.

LTB ekipleri cumhurbaşkanlığı seçimi 1.turu öncesinde de  yurttaşların sağlıkla oy kullanabilmesi için Lefkoşadaki tüm sandık merkezlerini dezenfekte edip ilaçlamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ltb Sandıklar Dezenfekte
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