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LTB ile Eczacılar Birliği sözleşme imzaladı

ECZACILAR BİRLİĞİ MERKEZ BİNASI SURLARİÇİ’NE TAŞINACAK

27 Nisan 2022 Çarşamba 13:45
LTB ile Eczacılar Birliği sözleşme imzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Arabahmet Bölgesi’nde mal sahibi ve iş yeri olan özel girişimlerin ortaklığı ile kurulan Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd’e ait bir binanın kiralanması için ihale süreci sonrası sözleşme imzaladı.

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LTB Başkanı aynı zamanda Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. Ltd. Direktörler Kurulu Başkanı Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan’ın imza koyduğu sözleşme kapsamında Tanzimat Sokak, No:48’de yer alan bina Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ne kiralandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre son yıllarda Lefkoşa Surlariçi’nin değişim ve dönüşümüne paralel olarak turizm ve eğlence sektörüne ait işletmelerin artmasının yanı sıra birçok sivil toplum örgütü de bu bölgede bina alarak veya kiralayarak yönetim merkezlerini Surlariçi’ne taşıdılar. Son olarak Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği de Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd’den söz konusu binayı kiralayarak merkez binalarını bölgeye taşımış olacak

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Son Güncelleme: 27.04.2022 15:10
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