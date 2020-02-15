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LTB, “Hoş Geldin Bebek” projesini başlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi “Lefkoşa’ya Hoş Geldin” paketi ile Lefkoşa’da yeni doğan çocuklar ile ailelerini karşılamaya başladı.

LTB, “Hoş Geldin Bebek” projesini başlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi “Lefkoşa’ya Hoş Geldin” paketi ile Lefkoşa’da yeni doğan çocuklar ile ailelerini karşılamaya başladı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:04
LTB, “Hoş Geldin Bebek” projesini başlattı

Lefkoşa Türk BelediyesiLefkoşa’ya Hoş Geldin” paketi ile Lefkoşa’da yeni doğan çocuklar ile ailelerini karşılamaya başladı.

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LTB açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus Kayıt Dairesi ile işbirliği halinde elde edilen veri paylaşımı ile birlikte başkentte doğan her çocuk için ebeveynlerin ve bebeklerin ilk ihtiyaçları arasında yer alan battaniye, sırt bezi, zıbınlar ve bebek bezi ile Başkan Mehmet Harmancı’nın mesajından, “Şehrimize hoş geldin” paketleri dağıtılmaya başlandı. Lefkoşa Türk Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi personeli, aileleri evlerinde ziyaret ederek, “Şehrimize hoş geldin” paketlerini ulaştırıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, şehirde doğan her çocuğa “hoş geldin” diyerek ebeveynlerin ihtiyaçlarına küçük de olsa bir katkı yapmak amacı ile hareket ettiklerini belirterek, “Tüm yeni doğan bebeklerimize aileleriyle beraber mutlu, sağlıklı bir ömür diliyoruz” ifadesine yer verdi.

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Son Güncelleme: 15.02.2020 14:10
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk BelediyesiLefkoşa’ya Hoş GeldinHoş Geldin Bebek
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