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LTB Başkanı Harmancı, Bükreş’te temaslarda bulundu

LTB Başkanı Harmancı, Bükreş’te temaslarda bulundu

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:02
LTB Başkanı Harmancı, Bükreş’te temaslarda bulundu

LTB İLE BÜKREŞ’İN İKİ BELEDİYESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANCAK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), dünyada uluslararası ilişkiler yönetimi yanında büyük şehirler ölçeğindeki ilişkiler boyutunda giderek önemi artan kent diplomasisi çerçevesinde önemli bir girişimde bulunarak Romanya’nın başkenti Bükreş şehrindeki iki belediye ile işbirliklerine gidiyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, 18-21 Şubat tarihleri arasında Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan iki belediyeden aldığı davetler kapsamında mevkidaşları Bükreş 5. Sektör Belediye Başkanı Daniel Florea ve Bükreş 4. Sektör Belediye Başkanı Daniel Baluta ile görüşmeler gerçekleştirdi.

LEFKOŞA SOKAKLARINA BÜKREŞ AKILLI OTOPARK SİSTEMİ MODELİ

Bükreş 4. Sektör Belediyesi ile akıllı otopark sistemlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Belediyenin mevcut otoparklarında incelemeler yapılarak belediye okulu ve parkları yerinde incelendi. Akıllı otopark sistemlerinin yazılımı, mobil uygulama ve web sitesi yazılımı için Bükreş 4. Sektör Belediyesi’nin sisteminin Lefkoşa’ya örnek olarak uygulanması ve kurulumunda bilgi, deneyim ve tecrübelerin paylaşılması kararlaştırıldı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ORTAK PROJELER HAZIRLANACAK

Bükreş 5. Sektör Belediyesi ile yapılan görüşmelerde ise çocuklara yönelik sosyal ve kültürel ortak projeler hazırlanmasında mutabık kalındı. Ayrıca Lefkoşa Maratonu’na sporcuların gönderilmesine ilişkin niyetlerini Bükreş 4. Sektör Belediye Başkanı Daniel Florea, LTB Başkanı Harmancı’ya iletti.

LTB İLE BÜKREŞ’İN İKİ BELEİDYESİ PROTOKOL İMZALAYACAK

Dört gün süren temaslarda, Bükreş’in her iki belediyesi de LTB ile kurumsal ilişki başlatılacağını deklare ederek, bu kapsamda iş birliği protokolünün de imzalanması konusunda ortak karara varıldı. Böylece LTB, uluslararası arenada geliştirmiş olduğu ilişkiler ve iş birliklerine ilk kez Bükreş’teki belediyeleri de dahil etmiş olacak.

HARMANCI: “ŞEHİR DİPLOMASİSİ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Romanya’nın başkentine alınan davetlerin önemine dikkat çeken LTB Başkanı Harmancı, birçok farklı alanlarda ilişkilerin resmi düzeye gelmesi adına somut adımlar atıldığını, Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan 6 sektörden iki tanesiyle resmi temaslar yapıldığını ve her iki sektör belediye başkanlarının da protokole dayalı resmi ilişki gerçekleştirme noktasında oldukça samimi ve kararlı olduklarını gözlemlediklerini belirtti.

Harmancı, bu yıl içerisinde her iki başkanı da Lefkoşa’ya resmi temaslar yapmak üzere davet ettiklerini kaydederek, ülkenin içinde bulunduğu uluslararası açmazlar noktasında şehir diplomasisinin önemine vurgu yaptı.

LTB Başkanı Harmancı, LTB’nin tüm uluslararası kurumlarla geçmişten elde ettiği meşru zemin üzerinden ilişki kurumaya devam edeceğinin altını çizdi.


 

Son Güncelleme: 23.02.2019 12:09
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