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Londra'dan, Ercan'a uçuşlara izin verme planı yok

Birleşik Krallık hükümeti, "Birleşik Krallık ile Kıbrıs'ın kuzeyi arasında doğrudan uçuşlara izin verme planları" olmadığını açıkça belirtti.

28 Eylül 2020 Pazartesi 08:59
Londra'dan, Ercan'a uçuşlara izin verme planı yok
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Açıklama, İngiltere'deki Kıbrıs Türklerinin İngiliz Parlamentosu'nun internet sitesinde başlattıkları ve Ercan'a doğrudan uçuşların düzenlenmesi talebinde bulunan dilekçeye resmi bir yanıt olarak geldi.
 
Cumartesi sabahı itibariyle dilekçe 12.660 imza topladı. Kurallar, bir dilekçenin 100.000 imzaya ulaştığında ancak, Parlamento'da görüşülmesini mümkün kılıyor.

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Britanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "doğrudan uçuşların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri ihlal edeceği" vurgulandı.
Açıklamada uluslararası toplumun geri kalanı gibi, Britanya’nın da tek yanlı ilan edilen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak ”tanımadığı vurgulandı. Açıklamada devamla şu görüşe yer verildi:  Birleşik Krallık, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs adasının egemen makamı olarak kabul etmektedir. Sonuç olarak, Birleşik Krallık hükümeti Kıbrıs'ın kuzeyindeki ‘idare’ ile bir Hava Hizmetleri Anlaşması müzakere edemez”.
 
Bu arada Birleşik Krallık'taki Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu, konuyla ilgili olarak Birleşik Krallık hükümetinin “açık onayını” memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık HükümetiErcana Doğrudan Uçuş
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