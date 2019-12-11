Limon Mutfak'ta hırsızlık

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Cuma Kartal’ın Ekim -Kasım 2019 tarihleri arasında müstahdemi olduğu Limon Mutfak isimli iş yerinden farklı tarihlerde iş yeri içerisinde muhafaza edilen 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet çelik tezgâh ve muhtelif miktarlarda dana kıyması, 1 çuval açık un, toplam 50 kiloluk bulgur, dana eti, içli köfte malzemesi ve 900 adet küçük içli köfteyi hazırlayıp mal sahibinden izinsiz olarak mutfak dışarısına çıkartıp çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.