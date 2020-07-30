Limasol’da 3.9 şiddetinde deprem

Daireden yapılan açıklamada, “Bugün saat 05:31 lokalde, dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 35 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:3.9 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.85 kuzey ve 32.97 doğu koordinatlarında, yaklaşık 23 km derinliğinde Limasol olduğu saptanmıştır” denildi.
Daireden yapılan açıklamada, “Bugün saat 05:31 lokalde, dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 35 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:3.9 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.85 kuzey ve 32.97 doğu koordinatlarında, yaklaşık 23 km derinliğinde Limasol olduğu saptanmıştır” denildi.