Limasol’da 3.9 şiddetinde deprem

Daireden yapılan açıklamada, “Bugün saat 05:31 lokalde, dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 35 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:3.9 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.85 kuzey ve 32.97 doğu koordinatlarında, yaklaşık 23 km derinliğinde Limasol olduğu saptanmıştır” denildi.

