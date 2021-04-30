Lefkoşa’nın kuzeyinde yangın

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün kuzey doğu kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alındı.
30 Nisan 2021 Cuma 17:30
Son Güncelleme: 30.04.2021 17:50
Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün kuzey doğu kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alındı.
Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün kuzey doğu kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alındı.