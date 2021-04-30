Lefkoşa’nın kuzeyinde yangın

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün kuzey doğu kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, 15.00 sıralarında çıkan yangın polis, itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri ile askeri personel tarafından söndürülmeye çalışılıyor.