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Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi

Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:08
Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi. 
Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcileri ile muharip dernekler, siyasi parti yetkilileri ile diğer temsilciler katıldı. 
Törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 
Tören anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlandı. 
Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin anıt özel defterine şunları yazdı: 
“Aziz Şehitlerimiz, 
Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bayrak ve vatan uğruna gözünüzü kırpmadan canınızı vererek şahadet mertebesine ulaştınız. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak sizleri saygı ve rahmetle anıyor, canlarınızı feda ederek bizlere emanet ettiğiniz bu vatan toprağının ilelebet yaşaması için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Minnet ve şükranlarımızla. Ruhlarınız şad olsun.”
KTBK Temsilcisi Piyade Albay Şükrü Güzel de şunları kaydetti:
“Aziz Şehitlerimiz, 

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Kıbrıs Türk halkının uğradığı zulme ve haksızlığa karşı emsali görülmemiş bir mücadele vererek var olmak, bağımsız ve insanca yaşamak uğruna en değerli varlığınız olan canlarınızı feda edip şehadet mertebesine ulaştınız. 
Kıbrıs Türk halkı bugünkü hür ve demokratik ortamda yaşamasını borçlu olduğu sizlerin gösterdiği kahramanlıkları asla unutmayacak ve aziz hatıranızı sonsuza dek yüreğinde yaşatacaktır. 
Yüce Türk ulusu ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak bizler de uğruna can verdiğiniz Kıbrıs Türk halkının hür ve bağımsız yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hedef alan her türlü tehdide karşı kutsal vatan topraklarını canımız ve kanımız pahasına korumaya devam edeceğiz. 
Bu anlamlı günde hepinizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay İbrahim Dağman da şunları kaydetti:
“Aziz Şehitlerimiz, 
45 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün onurlu ve var olma mücadelesinde özgür yaşamak ve sizden sonrakilere bağımsız bir vatan bırakmak için en kutsal varlığımız olan canlarınızı feda ederek şehadet mertebesine ulaştınız. 
Bilmenizi isteriz ki, bugün uğrunda şehit olduğunuz değerlere sahip çıkan Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet’imizi dünya var oldukça yaşatacak ve şanlı bayrağımızı vatanın her karış toprağında ilelebet dalgalandıracaktır. 
Sizleri Şükran ve rahmetle anarken, yüce hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”
 

Son Güncelleme: 20.07.2019 12:02
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